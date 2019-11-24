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"بر ربوع العين" تدشن مشروع مساعدات الشباب على الزواج

بلغ إجمالي الإنفاق ٢٠٠ ألف ريال

نظمت جمعية البر والخدمات الخيرية بمركز ربوع العين، اليوم، حفلاً لتدشين مشروع مساعدات الشباب على الزواج لهذا العام 1443هـ، الدفعة الثانية.

جاء ذلك، بحضور محافظ أضم، عبدالله الفيفي، وعدد من المسؤولين بالمحافظة ومنسوبي الجمعية والمستفيدين.

واشتمل "حفل مساعدات الشباب على الزواج" عددًا من الفقرات المتنوعة، حيث استهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى رئيس جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز ربوع العين، كلمة عبر فيها عن سعادته البالغة بانطلاق هذا المشروع والذي من خلاله يكمل أبناؤنا نصف الدين.

وأوضح جهود الجمعية في تقديم البرامج والفعاليات النوعية من أجل خدمة المواطنين.

عقب ذلك، ألقى الشاعر بكري الجابري، قصيدة شعرية بهذه المناسبة التي نالت استحسان الحضور.

بعدها شاهد الحضور فيلماً وثائقياً استعرض فيه أعمال الجمعية ومنجزاتها وجهودها خلال العامين الماضيين شمل أرقامًا وإحصائيات وأبرز البرامج المقدمة لمستفيدي الجمعية.

وفي نهاية الحفل، سلم محافظ أضم، ورئيس مجلس الإدارة بالجمعية، الشيكات لشباب المستفيدين من المشروع وهم المقبلون على الزواج، إذ بلغت إجمالي المساعدات إلى ٢٠٠ ألف ريال.

كما تم تسليم عشر وحدات سكنية لعدد من الأيتام والأرامل والأسر الفقيرة والمحتاجة.

يذكر أن، محافظ أضم، شهد اليوم، افتتاح مغسلة الأموات والتي بنيت بالشراكة بين جمعية البر والخدمات الخيرية بمركز ربوع العين ولجنة التنمية بالمركز، إضافة إلى تدشين سيارات نقل الأموات.

كما تجول المحافظ على جامع مركز ربوع العين، اطلع من خلالها على مرافقه، حيث سيكون أكبر جامع في محافظة أضم، وتم بناؤه بتصميم عصري متميز وفق طراز عالي.

وثمن جهود القائمين على الجمعية في خدمة المجتمع وفق تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بر ربوع العين" تدشن مشروع مساعدات الشباب على الزواج
سبق

نظمت جمعية البر والخدمات الخيرية بمركز ربوع العين، اليوم، حفلاً لتدشين مشروع مساعدات الشباب على الزواج لهذا العام 1443هـ، الدفعة الثانية.

جاء ذلك، بحضور محافظ أضم، عبدالله الفيفي، وعدد من المسؤولين بالمحافظة ومنسوبي الجمعية والمستفيدين.

واشتمل "حفل مساعدات الشباب على الزواج" عددًا من الفقرات المتنوعة، حيث استهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى رئيس جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز ربوع العين، كلمة عبر فيها عن سعادته البالغة بانطلاق هذا المشروع والذي من خلاله يكمل أبناؤنا نصف الدين.

وأوضح جهود الجمعية في تقديم البرامج والفعاليات النوعية من أجل خدمة المواطنين.

عقب ذلك، ألقى الشاعر بكري الجابري، قصيدة شعرية بهذه المناسبة التي نالت استحسان الحضور.

بعدها شاهد الحضور فيلماً وثائقياً استعرض فيه أعمال الجمعية ومنجزاتها وجهودها خلال العامين الماضيين شمل أرقامًا وإحصائيات وأبرز البرامج المقدمة لمستفيدي الجمعية.

وفي نهاية الحفل، سلم محافظ أضم، ورئيس مجلس الإدارة بالجمعية، الشيكات لشباب المستفيدين من المشروع وهم المقبلون على الزواج، إذ بلغت إجمالي المساعدات إلى ٢٠٠ ألف ريال.

كما تم تسليم عشر وحدات سكنية لعدد من الأيتام والأرامل والأسر الفقيرة والمحتاجة.

يذكر أن، محافظ أضم، شهد اليوم، افتتاح مغسلة الأموات والتي بنيت بالشراكة بين جمعية البر والخدمات الخيرية بمركز ربوع العين ولجنة التنمية بالمركز، إضافة إلى تدشين سيارات نقل الأموات.

كما تجول المحافظ على جامع مركز ربوع العين، اطلع من خلالها على مرافقه، حيث سيكون أكبر جامع في محافظة أضم، وتم بناؤه بتصميم عصري متميز وفق طراز عالي.

وثمن جهود القائمين على الجمعية في خدمة المجتمع وفق تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
07:30 PM

"بر ربوع العين" تدشن مشروع مساعدات الشباب على الزواج

بلغ إجمالي الإنفاق ٢٠٠ ألف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - أضم
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نظمت جمعية البر والخدمات الخيرية بمركز ربوع العين، اليوم، حفلاً لتدشين مشروع مساعدات الشباب على الزواج لهذا العام 1443هـ، الدفعة الثانية.

جاء ذلك، بحضور محافظ أضم، عبدالله الفيفي، وعدد من المسؤولين بالمحافظة ومنسوبي الجمعية والمستفيدين.

واشتمل "حفل مساعدات الشباب على الزواج" عددًا من الفقرات المتنوعة، حيث استهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى رئيس جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز ربوع العين، كلمة عبر فيها عن سعادته البالغة بانطلاق هذا المشروع والذي من خلاله يكمل أبناؤنا نصف الدين.

وأوضح جهود الجمعية في تقديم البرامج والفعاليات النوعية من أجل خدمة المواطنين.

عقب ذلك، ألقى الشاعر بكري الجابري، قصيدة شعرية بهذه المناسبة التي نالت استحسان الحضور.

بعدها شاهد الحضور فيلماً وثائقياً استعرض فيه أعمال الجمعية ومنجزاتها وجهودها خلال العامين الماضيين شمل أرقامًا وإحصائيات وأبرز البرامج المقدمة لمستفيدي الجمعية.

وفي نهاية الحفل، سلم محافظ أضم، ورئيس مجلس الإدارة بالجمعية، الشيكات لشباب المستفيدين من المشروع وهم المقبلون على الزواج، إذ بلغت إجمالي المساعدات إلى ٢٠٠ ألف ريال.

كما تم تسليم عشر وحدات سكنية لعدد من الأيتام والأرامل والأسر الفقيرة والمحتاجة.

يذكر أن، محافظ أضم، شهد اليوم، افتتاح مغسلة الأموات والتي بنيت بالشراكة بين جمعية البر والخدمات الخيرية بمركز ربوع العين ولجنة التنمية بالمركز، إضافة إلى تدشين سيارات نقل الأموات.

كما تجول المحافظ على جامع مركز ربوع العين، اطلع من خلالها على مرافقه، حيث سيكون أكبر جامع في محافظة أضم، وتم بناؤه بتصميم عصري متميز وفق طراز عالي.

وثمن جهود القائمين على الجمعية في خدمة المجتمع وفق تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله.

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142 مليون ..

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