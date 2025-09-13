النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الداخلية": رفع قيود سفر المواطنين وفتح المنافذ بعد الأول من يناير 2021

أمين رابطة العالم الإسلامي: القيم الإنسانية المشتركة أصبحت أكثر حلاً لمعالجة قضايا المجتمع

خلال مشاركته عبر تقنية "زوم" في المؤتمر الدولي لرابطة الجامعات الإسلامية بالإسكندرية

أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن القيم الإنسانية المشتركة أصبحت أكثر حلاً لمعالجة قضايا المجتمع وفي مصلحة الجميع لتحقيق الاستقرار، مشددًا على أن ترسيخ البنية المجتمعية يسهم في تحقيق التلاحم بين شتى مكونات المجتمع، فضلاً عن تعزيز القيم الثقافية والتربوية ومواجهة تحديات الهوية والإعلام.
جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام الدكتور العيسى عبر تقنية "زوم" في أعمال المؤتمر الدولي الذي عقدته رابطة الجامعات الإسلامية بمحافظة الإسكندرية المصرية اليوم حول دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي ووزارة الأوقاف وجامعة الأزهر ومكتبة الإسكندرية والمجلس الأعلى للجامعات الإسلامية، وبمشاركة نخبة من كبار علماء الأمة وكبار المتخصصين، إضافة إلى ما يقرب من 50 باحثًا من مصر والعالم الإسلامي.
وثمن الدكتور العيسى دور الجامعات في الارتقاء بدعم النهضة المجتمعية والعمل على تعزيز المشاركات الثقافية والدينية لتعزيز السلم العالمي، إضافة إلى تنمية التفكير بما يعزز قدرة الشباب على مواجهة الفكر المتطرف وتعزيز سبل الشراكة والتعاون بين الجامعات ومؤسسات العمل.
وأكد معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي أهمية القيم الإسلامية والإنسانية وترسيخها في المجتمع لتعزيز ثقافة مسؤولية الشباب تجاه دورهم وسلوكهم الوطني، مشيرًا إلى دور الاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية الذي يعتمد على نشر ثقافة الاعتدال في المجتمع السعودي وإنتاج المعرفة من خلال البرامج التعليمية والدراسات البحثية.

وأشار إلى أن رابطة العالم الإسلامي هي منظمة عالمية تعمل على إيضاح حقيقة الإسلام، وتعزيز التعاون مع الديانات والثقافات الأخرى، كما تحرص على مواجهة أفكار التطرف.

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمين رابطة العالم الإسلامي: القيم الإنسانية المشتركة أصبحت أكثر حلاً لمعالجة قضايا المجتمع
سبق

أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن القيم الإنسانية المشتركة أصبحت أكثر حلاً لمعالجة قضايا المجتمع وفي مصلحة الجميع لتحقيق الاستقرار، مشددًا على أن ترسيخ البنية المجتمعية يسهم في تحقيق التلاحم بين شتى مكونات المجتمع، فضلاً عن تعزيز القيم الثقافية والتربوية ومواجهة تحديات الهوية والإعلام.
جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام الدكتور العيسى عبر تقنية "زوم" في أعمال المؤتمر الدولي الذي عقدته رابطة الجامعات الإسلامية بمحافظة الإسكندرية المصرية اليوم حول دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي ووزارة الأوقاف وجامعة الأزهر ومكتبة الإسكندرية والمجلس الأعلى للجامعات الإسلامية، وبمشاركة نخبة من كبار علماء الأمة وكبار المتخصصين، إضافة إلى ما يقرب من 50 باحثًا من مصر والعالم الإسلامي.
وثمن الدكتور العيسى دور الجامعات في الارتقاء بدعم النهضة المجتمعية والعمل على تعزيز المشاركات الثقافية والدينية لتعزيز السلم العالمي، إضافة إلى تنمية التفكير بما يعزز قدرة الشباب على مواجهة الفكر المتطرف وتعزيز سبل الشراكة والتعاون بين الجامعات ومؤسسات العمل.
وأكد معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي أهمية القيم الإسلامية والإنسانية وترسيخها في المجتمع لتعزيز ثقافة مسؤولية الشباب تجاه دورهم وسلوكهم الوطني، مشيرًا إلى دور الاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية الذي يعتمد على نشر ثقافة الاعتدال في المجتمع السعودي وإنتاج المعرفة من خلال البرامج التعليمية والدراسات البحثية.

وأشار إلى أن رابطة العالم الإسلامي هي منظمة عالمية تعمل على إيضاح حقيقة الإسلام، وتعزيز التعاون مع الديانات والثقافات الأخرى، كما تحرص على مواجهة أفكار التطرف.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
06:56 PM

أمين رابطة العالم الإسلامي: القيم الإنسانية المشتركة أصبحت أكثر حلاً لمعالجة قضايا المجتمع

خلال مشاركته عبر تقنية "زوم" في المؤتمر الدولي لرابطة الجامعات الإسلامية بالإسكندرية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,179

أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن القيم الإنسانية المشتركة أصبحت أكثر حلاً لمعالجة قضايا المجتمع وفي مصلحة الجميع لتحقيق الاستقرار، مشددًا على أن ترسيخ البنية المجتمعية يسهم في تحقيق التلاحم بين شتى مكونات المجتمع، فضلاً عن تعزيز القيم الثقافية والتربوية ومواجهة تحديات الهوية والإعلام.
جاء ذلك خلال مشاركة الأمين العام الدكتور العيسى عبر تقنية "زوم" في أعمال المؤتمر الدولي الذي عقدته رابطة الجامعات الإسلامية بمحافظة الإسكندرية المصرية اليوم حول دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي ووزارة الأوقاف وجامعة الأزهر ومكتبة الإسكندرية والمجلس الأعلى للجامعات الإسلامية، وبمشاركة نخبة من كبار علماء الأمة وكبار المتخصصين، إضافة إلى ما يقرب من 50 باحثًا من مصر والعالم الإسلامي.
وثمن الدكتور العيسى دور الجامعات في الارتقاء بدعم النهضة المجتمعية والعمل على تعزيز المشاركات الثقافية والدينية لتعزيز السلم العالمي، إضافة إلى تنمية التفكير بما يعزز قدرة الشباب على مواجهة الفكر المتطرف وتعزيز سبل الشراكة والتعاون بين الجامعات ومؤسسات العمل.
وأكد معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي أهمية القيم الإسلامية والإنسانية وترسيخها في المجتمع لتعزيز ثقافة مسؤولية الشباب تجاه دورهم وسلوكهم الوطني، مشيرًا إلى دور الاعتدال بجامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية الذي يعتمد على نشر ثقافة الاعتدال في المجتمع السعودي وإنتاج المعرفة من خلال البرامج التعليمية والدراسات البحثية.

وأشار إلى أن رابطة العالم الإسلامي هي منظمة عالمية تعمل على إيضاح حقيقة الإسلام، وتعزيز التعاون مع الديانات والثقافات الأخرى، كما تحرص على مواجهة أفكار التطرف.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,952
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,898
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,539
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,521

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة