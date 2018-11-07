الأفلام السياحية السعودية "تغمر" الملاعب بعد نجاح عرضها في الكلاسيكو

بالتعاون مع هيئة الرياضة خلال مباراة فريقي النصر والأهلي

نجحت تجربة عرض عدد من الأفلام السياحية التي تنتجها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على شاشات عرض استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز في ختام منافسات الجولة الثامنة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بين فريقي النصر والأهلي، وأبرزت الأفلام المقومات السياحية والأماكن التراثية والأثرية بالمملكة.

ونوه مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض عبدالعزيز الحسن بأهمية التعاون الجاد مع هيئة الرياضة، لافتاً إلى أن الاجتماع مع هيئة الرياضة شهد الاطلاع على مشروع الحصن الذي سيتم تنفيذه بجوار موقع درب القوافل وهو أحد أهم المشاريع الرياضية الشبابية السياحية في المنطقة ضمن رؤية المملكة 2030.

وبين "الحسن" أنه جرى الاتفاق على تطوير مدخل درب القوافل والمحافظة عليه، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات المشتركة المتعلقة بالسياحة والرياضة، حيث تم الاتفاق بين سياحة الرياض وهيئة الرياضة على أن يتم دعم المسارات السياحية بالمنطقة من خلال قيام أنشطة رياضية في هذه المسارات لإبرازها ونشرها تسويقياً.