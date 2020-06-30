النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المريخي" يحل ضيفًا على برنامج "أسود وأبيض" بإذاعة الرياض

يتحدَّث عن حياته وأهم المحطات في مسيرته الأكاديمية والإعلامية

يحل الأكاديمي والإعلامي الزميل الدكتور غنام المريخي ضيفًا على برنامج "أسود وأبيض" بإذاعة الرياض في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في حلقة خاصة بعنوان "تسامح أم لا؟".

ويدور النقاش حول الوجه الآخر بعيدًا عن السياسة للدكتور "المريخي"، وعن حياته الخاصة، وأهم المحطات في مسيرته الأكاديمية والإعلامية.

البرنامج من إعداد وتقديم المذيعة الزميلة إيمان باحيدرة، وإخراج عبدالمحسن آل سران.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المريخي" يحل ضيفًا على برنامج "أسود وأبيض" بإذاعة الرياض
سبق

يحل الأكاديمي والإعلامي الزميل الدكتور غنام المريخي ضيفًا على برنامج "أسود وأبيض" بإذاعة الرياض في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في حلقة خاصة بعنوان "تسامح أم لا؟".

ويدور النقاش حول الوجه الآخر بعيدًا عن السياسة للدكتور "المريخي"، وعن حياته الخاصة، وأهم المحطات في مسيرته الأكاديمية والإعلامية.

البرنامج من إعداد وتقديم المذيعة الزميلة إيمان باحيدرة، وإخراج عبدالمحسن آل سران.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
08:15 PM

"المريخي" يحل ضيفًا على برنامج "أسود وأبيض" بإذاعة الرياض

يتحدَّث عن حياته وأهم المحطات في مسيرته الأكاديمية والإعلامية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
165

يحل الأكاديمي والإعلامي الزميل الدكتور غنام المريخي ضيفًا على برنامج "أسود وأبيض" بإذاعة الرياض في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في حلقة خاصة بعنوان "تسامح أم لا؟".

ويدور النقاش حول الوجه الآخر بعيدًا عن السياسة للدكتور "المريخي"، وعن حياته الخاصة، وأهم المحطات في مسيرته الأكاديمية والإعلامية.

البرنامج من إعداد وتقديم المذيعة الزميلة إيمان باحيدرة، وإخراج عبدالمحسن آل سران.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,505
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,573
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,392
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,691

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة