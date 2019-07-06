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بشكل رسمي.. الأردن تحظر لعبة "بوبجي" بعد شكاوى ونتائج سلبية على المجتمع

حظرت المملكة الأردنية الهاشمية بشكل رسمي لعبة "بوبجي".

ووفقًا لصحيفة الرأي الأردنية أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالأردن، المهندس غازي الجبور، أن الهيئة أوقفت ما يسمى لعبة بوبجي، ومنعها في المملكة نتيجة العديد من الشكاوى التي وردت إلى الهيئة؛ لما لها من نتائج سلبية، انعكست على المجتمع بشكل كامل.

وبيَّن الجبور أن التقارير كافة، وأبرزها تقرير "منظمة الصحة العالمية"، أكدت أن للعبة نتائج سلبية كبيرة، من أبرزها "الإدمان" و"العصبية" و"الاستفزاز" و"العزلة الاجتماعية" و"تفكك الأُسر" نتيجة تعلُّق مَن يلعبها بشكل مستمر باللعب بها عبر الهواتف الذكية التي يمتلكونها. مبينًا أن الهيئة أصدرت تعليمات إلى شركات الاتصال بحظر هذه اللعبة في الأردن رسميًّا.

وأضاف الجبور بأن واجب الهيئة ضمن ما حدده القانون حماية المجتمع المحلي من أي آثار صادرة عن التطبيقات الذكية، وما ينتج منها من ألعاب وبرامج تؤدي إلى عمل خلل في المجتمع من حيث السلوكيات، وغيرها من التصرفات التي تدفع إلى سوء التصرف أو التعامل مع أي تطبيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بشكل رسمي.. الأردن تحظر لعبة "بوبجي" بعد شكاوى ونتائج سلبية على المجتمع
سبق

حظرت المملكة الأردنية الهاشمية بشكل رسمي لعبة "بوبجي".

ووفقًا لصحيفة الرأي الأردنية أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالأردن، المهندس غازي الجبور، أن الهيئة أوقفت ما يسمى لعبة بوبجي، ومنعها في المملكة نتيجة العديد من الشكاوى التي وردت إلى الهيئة؛ لما لها من نتائج سلبية، انعكست على المجتمع بشكل كامل.

وبيَّن الجبور أن التقارير كافة، وأبرزها تقرير "منظمة الصحة العالمية"، أكدت أن للعبة نتائج سلبية كبيرة، من أبرزها "الإدمان" و"العصبية" و"الاستفزاز" و"العزلة الاجتماعية" و"تفكك الأُسر" نتيجة تعلُّق مَن يلعبها بشكل مستمر باللعب بها عبر الهواتف الذكية التي يمتلكونها. مبينًا أن الهيئة أصدرت تعليمات إلى شركات الاتصال بحظر هذه اللعبة في الأردن رسميًّا.

وأضاف الجبور بأن واجب الهيئة ضمن ما حدده القانون حماية المجتمع المحلي من أي آثار صادرة عن التطبيقات الذكية، وما ينتج منها من ألعاب وبرامج تؤدي إلى عمل خلل في المجتمع من حيث السلوكيات، وغيرها من التصرفات التي تدفع إلى سوء التصرف أو التعامل مع أي تطبيق.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
08:14 PM
اخر تعديل
06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
09:28 PM

بشكل رسمي.. الأردن تحظر لعبة "بوبجي" بعد شكاوى ونتائج سلبية على المجتمع

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
24
4,765

حظرت المملكة الأردنية الهاشمية بشكل رسمي لعبة "بوبجي".

ووفقًا لصحيفة الرأي الأردنية أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالأردن، المهندس غازي الجبور، أن الهيئة أوقفت ما يسمى لعبة بوبجي، ومنعها في المملكة نتيجة العديد من الشكاوى التي وردت إلى الهيئة؛ لما لها من نتائج سلبية، انعكست على المجتمع بشكل كامل.

وبيَّن الجبور أن التقارير كافة، وأبرزها تقرير "منظمة الصحة العالمية"، أكدت أن للعبة نتائج سلبية كبيرة، من أبرزها "الإدمان" و"العصبية" و"الاستفزاز" و"العزلة الاجتماعية" و"تفكك الأُسر" نتيجة تعلُّق مَن يلعبها بشكل مستمر باللعب بها عبر الهواتف الذكية التي يمتلكونها. مبينًا أن الهيئة أصدرت تعليمات إلى شركات الاتصال بحظر هذه اللعبة في الأردن رسميًّا.

وأضاف الجبور بأن واجب الهيئة ضمن ما حدده القانون حماية المجتمع المحلي من أي آثار صادرة عن التطبيقات الذكية، وما ينتج منها من ألعاب وبرامج تؤدي إلى عمل خلل في المجتمع من حيث السلوكيات، وغيرها من التصرفات التي تدفع إلى سوء التصرف أو التعامل مع أي تطبيق.

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