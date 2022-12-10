"قرقاش": مواقف السعودية بشأن القدس وفلسطين عالمية وموثقة.. لنتجاهل هؤلاء

قال: دول الخليج العربي وشعوبها ملتزمون بالقضية

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، أن مواقف المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية تتصدر العالم العربي والإسلامي، داعيًا في ظل هذه الحقائق إلى تجاهل الحاقد والحزبي والمريض.

وقال المسؤول الإماراتي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "‏التزام دول الخليج العربي وشعوبها بالقضية الفلسطينية وبالقدس الشريف مبدئي وموثق، والمواقف السعودية في هذا السياق تتصدر العالمين العربي والإسلامي".

وأضاف "قرقاش" قائلًا: "في ظل هذه الحقائق لنتجاهل ونهمش تطاول الحاقد والحزبي والمريض".