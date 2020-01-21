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الولايات المتحدة ترسل قاذفة استراتيجية أخرى إلى قاعدتها الجوية في المحيط الهندي

قادرة على حمل صواريخ مجنحة ومزودة برؤوس نووية

قالت وكالة "إنترفاكس" الروسية إن الولايات المتحدة أرسلت على خلفية التوتر مع إيران، قاذفة استراتيجية أخرى من طراز B-52H إلى قاعدتها الجوية في جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي.

وذكرت بيانات المراقبة من مواقع غربية تهتم بحركة الطيران الحربي، أن هذه القاذفة القادرة على حمل صواريخ مجنحة ومزودة برؤوس نووية، نفذت رحلتها من قاعدة باركسديل الجوية في ولاية لويزيانا إلى جزيرة دييغو غارسيا.

وأشارت "إنترفاكس" إلى أنه كانت توجد قبل ذلك في قاعدة دييغو غارسيا، قاذفتان استراتيجيتان من نفس الطراز تم إرسالهما إلى هناك بعد القصف الصاروخي الإيراني للقاعدتين الأمريكيتين في العراق.

وتأجج التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعد قتل الجيش الأمريكي قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد مطلع يناير، ورد إيران على ذلك بقصف صاروخي استهدف قاعدتين أمريكيتين في العراق.

الولايات المتحدة قاذفة استراتيجية المحيط الهندي

الرئيسية/ أخبار العالم

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الولايات المتحدة ترسل قاذفة استراتيجية أخرى إلى قاعدتها الجوية في المحيط الهندي
سبق

قالت وكالة "إنترفاكس" الروسية إن الولايات المتحدة أرسلت على خلفية التوتر مع إيران، قاذفة استراتيجية أخرى من طراز B-52H إلى قاعدتها الجوية في جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي.

وذكرت بيانات المراقبة من مواقع غربية تهتم بحركة الطيران الحربي، أن هذه القاذفة القادرة على حمل صواريخ مجنحة ومزودة برؤوس نووية، نفذت رحلتها من قاعدة باركسديل الجوية في ولاية لويزيانا إلى جزيرة دييغو غارسيا.

وأشارت "إنترفاكس" إلى أنه كانت توجد قبل ذلك في قاعدة دييغو غارسيا، قاذفتان استراتيجيتان من نفس الطراز تم إرسالهما إلى هناك بعد القصف الصاروخي الإيراني للقاعدتين الأمريكيتين في العراق.

وتأجج التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعد قتل الجيش الأمريكي قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد مطلع يناير، ورد إيران على ذلك بقصف صاروخي استهدف قاعدتين أمريكيتين في العراق.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
08:20 AM

الولايات المتحدة ترسل قاذفة استراتيجية أخرى إلى قاعدتها الجوية في المحيط الهندي

قادرة على حمل صواريخ مجنحة ومزودة برؤوس نووية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وكالة "إنترفاكس" الروسية إن الولايات المتحدة أرسلت على خلفية التوتر مع إيران، قاذفة استراتيجية أخرى من طراز B-52H إلى قاعدتها الجوية في جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي.

وذكرت بيانات المراقبة من مواقع غربية تهتم بحركة الطيران الحربي، أن هذه القاذفة القادرة على حمل صواريخ مجنحة ومزودة برؤوس نووية، نفذت رحلتها من قاعدة باركسديل الجوية في ولاية لويزيانا إلى جزيرة دييغو غارسيا.

وأشارت "إنترفاكس" إلى أنه كانت توجد قبل ذلك في قاعدة دييغو غارسيا، قاذفتان استراتيجيتان من نفس الطراز تم إرسالهما إلى هناك بعد القصف الصاروخي الإيراني للقاعدتين الأمريكيتين في العراق.

وتأجج التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعد قتل الجيش الأمريكي قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد مطلع يناير، ورد إيران على ذلك بقصف صاروخي استهدف قاعدتين أمريكيتين في العراق.

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