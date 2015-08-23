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أمانة الشرقية ترصد 105 مخالفات للإجراءات الاحترازية

نفّذت 1413 جولة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1413 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها رصد 105 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ومبادرة "ممتثل"، وإغلاق المنشآت المخالفة؛ تحقيقًا للصحة والسلامة العامة.

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".

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أمانة الشرقية ترصد 105 مخالفات للإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1413 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها رصد 105 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ومبادرة "ممتثل"، وإغلاق المنشآت المخالفة؛ تحقيقًا للصحة والسلامة العامة.

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
02:05 PM

أمانة الشرقية ترصد 105 مخالفات للإجراءات الاحترازية

نفّذت 1413 جولة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1413 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها رصد 105 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ومبادرة "ممتثل"، وإغلاق المنشآت المخالفة؛ تحقيقًا للصحة والسلامة العامة.

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".

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