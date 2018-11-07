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أطباء ومختصون يوصون بتعزيز المراجعة الصحية الدورية للمواطنين

بمؤتمر الطائف الأول لطب الأسرة

أوصت اللجان العلمية المُشاركة في المؤتمر الأول لطب الأسرة بمحافظة الطائف، بضرورة الاهتمام بالملف الصحي والحالة المرضية لأفراد الأسرة، والعمل على تعزيز الكشوفات الصحية الدورية لأفرادها.

وتخللَ المؤتمر العديد من المحاضرات، شملت جميع التخصصات ذات العلاقة بطب الأسرة وبالرعاية الصحية الأولية.

واختتم المؤتمر الأول لطب الأسرة بالطائف، أعماله بعدما دامت جلساته العلمية والورش المصاحبة له ثلاثة أيام.

قال المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي: إن المؤتمر شارك فيه أكثر من 29 متحدثًا من ذوي الخبرة، من استشاريي طب الأسرة من مختلف المناطق والقطاعات بالمملكة، والذي حظيَ باعتراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بـ30 ساعة تدريبية، لافتًا إلى أن عدد الحضور أكثر من 840 مشاركًا.

ودشن محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، المعرض التوعوي التثقيفي المصاحب للمؤتمر، الذي شارك فيه عدد من القطاعات الصحية بالطائف؛ من بينها: برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز، ومجمع الملك فيصل الطبي، وإدارة التوعية الصحية، وهيئة التخصصات الصحية، وإدارة تعزيز الصحة والتثقيف الإكلينيكي، ومركز الإبداع، وصيدليات النهدي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أطباء ومختصون يوصون بتعزيز المراجعة الصحية الدورية للمواطنين
سبق

أوصت اللجان العلمية المُشاركة في المؤتمر الأول لطب الأسرة بمحافظة الطائف، بضرورة الاهتمام بالملف الصحي والحالة المرضية لأفراد الأسرة، والعمل على تعزيز الكشوفات الصحية الدورية لأفرادها.

وتخللَ المؤتمر العديد من المحاضرات، شملت جميع التخصصات ذات العلاقة بطب الأسرة وبالرعاية الصحية الأولية.

واختتم المؤتمر الأول لطب الأسرة بالطائف، أعماله بعدما دامت جلساته العلمية والورش المصاحبة له ثلاثة أيام.

قال المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي: إن المؤتمر شارك فيه أكثر من 29 متحدثًا من ذوي الخبرة، من استشاريي طب الأسرة من مختلف المناطق والقطاعات بالمملكة، والذي حظيَ باعتراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بـ30 ساعة تدريبية، لافتًا إلى أن عدد الحضور أكثر من 840 مشاركًا.

ودشن محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، المعرض التوعوي التثقيفي المصاحب للمؤتمر، الذي شارك فيه عدد من القطاعات الصحية بالطائف؛ من بينها: برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز، ومجمع الملك فيصل الطبي، وإدارة التوعية الصحية، وهيئة التخصصات الصحية، وإدارة تعزيز الصحة والتثقيف الإكلينيكي، ومركز الإبداع، وصيدليات النهدي.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
05:27 PM

أطباء ومختصون يوصون بتعزيز المراجعة الصحية الدورية للمواطنين

بمؤتمر الطائف الأول لطب الأسرة

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فهد العتيبي - الطائف
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أوصت اللجان العلمية المُشاركة في المؤتمر الأول لطب الأسرة بمحافظة الطائف، بضرورة الاهتمام بالملف الصحي والحالة المرضية لأفراد الأسرة، والعمل على تعزيز الكشوفات الصحية الدورية لأفرادها.

وتخللَ المؤتمر العديد من المحاضرات، شملت جميع التخصصات ذات العلاقة بطب الأسرة وبالرعاية الصحية الأولية.

واختتم المؤتمر الأول لطب الأسرة بالطائف، أعماله بعدما دامت جلساته العلمية والورش المصاحبة له ثلاثة أيام.

قال المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي: إن المؤتمر شارك فيه أكثر من 29 متحدثًا من ذوي الخبرة، من استشاريي طب الأسرة من مختلف المناطق والقطاعات بالمملكة، والذي حظيَ باعتراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بـ30 ساعة تدريبية، لافتًا إلى أن عدد الحضور أكثر من 840 مشاركًا.

ودشن محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، المعرض التوعوي التثقيفي المصاحب للمؤتمر، الذي شارك فيه عدد من القطاعات الصحية بالطائف؛ من بينها: برنامج مستشفى الملك عبدالعزيز، ومجمع الملك فيصل الطبي، وإدارة التوعية الصحية، وهيئة التخصصات الصحية، وإدارة تعزيز الصحة والتثقيف الإكلينيكي، ومركز الإبداع، وصيدليات النهدي.

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