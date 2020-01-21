"الجبير" يستعرض العلاقات مع رئيسة اللجنة السياسية والأمنية الأوروبية

بحثا مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية

اجتمع وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي، اليوم، مع رئيسة اللجنة السياسة والأمنية بالاتحاد الأوروبي السفيرة صوفي فروم، وذلك بحضور المندوبين الدائمين لدى الاتحاد الأوروبي.



وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات المتينة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ومواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية، وجهود الدبلوماسية السعودية في السعي إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة ودول العالم، وبعد ذلك أجاب معاليه على أسئلة واستفسارات الحضور.



حضر الاجتماع، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.