"نائب وزير الحج" يتفقد مراكز الإرشاد بمنطقة المسجد الحرام

وقف على سير الأعمال المقدمة لضيوف الرحمن والمعتمرين

تفقد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، مراكز الإرشاد التابعة لوزارة الحج والعمرة بمنطقة المسجد الحرام بمكة المكرمة، يرافقه وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحيم وزان، والمشرف العام على التخطيط والتطوير بالوزارة الدكتور عمرو بن رضا المداح، وذلك في إطار الوقوف على سير الأعمال المقدمة لضيوف الرحمن، ومواكبتها لتطلعات واحتياجات المعتمرين.

وتأتي أولوية خدمات مراكز الإرشاد في استقبال الشكاوى والاستفسارات العامة، وإرشاد التائهين من المعتمرين وإيصالهم إلى مساكنهم، واستقبال بلاغات المفقودين وإيصالهم لذويهم، وتوفير وجبات إفطار للصائمين، بالإضافة إلى الهدايا، والربط بين ضيوف الرحمن وكافة مقدمي الخدمات.

كما تنسق مراكز الإرشاد مع إدارة الوزارة بالمطار لمتابعة رحلات القدوم واستقبال المعتمرين وإيصالهم إلى مكان إقامتهم المعتمد، والتأكد من توافر جميع سبل الراحة لهم، بالإضافة إلى متابعة رحلات المغادرة للمعتمرين، خصوصًا في وقت الذروة من العشر الأواخر من رمضان، والتأكد من المواعيد المحددة للرحلات والتنسيق مع إدارة الوزارة بالمطار في حالة وجود أي تغيير في جدول الرحلات.

كما تقوم لجان الوزارة الميدانية بمتابعة تنفيذ شركات ومؤسسات العمرة للخطط التشغيلية وتوفير كافة احتياجات ضيوف الرحمن، وإيقاع المخالفات بحق الشركات المخالفة.

يذكر أن مراكز الإرشاد التابعة لوزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة مجهزة بكافة التقنيات الحديثة، ومرتبطة بعدد من الحاسبات والأنظمة والتطبيقات الإلكترونية التي تسهم في التعرف على معلومات وبيانات المعتمرين ومواقع سكنهم. كما زودت المراكز بجميع المستلزمات الآلية والمكتبية التي تعين المشغلين على القيام بدورهم المطلوب، إضافة إلى توفير الأجهزة اللاسلكية في سبيل التجاوب بشكل أسرع وتقديم الخدمات الفورية.