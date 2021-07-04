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وزير الطاقة السعودي: لولا قيادة السعودية لما تحسنت السوق النفطية.. دول "أوبك+" متفقة ما عدا دولة واحدة

وزير الطاقة السعودي: لولا قيادة السعودية لما تحسنت السوق النفطية.. دول "أوبك+" متفقة ما عدا دولة واحدة

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في تصريح إلى قناة العربية أن التوافق موجودٌ بين دول "أوبك+" ما عدا دولة واحدة.

وقال: "إذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سكتت عنها سابقًا".

وأضاف: "‏لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد. أحضرُ اجتماعات أوبك+ منذ 34 عامًا ولم أشهد طلبًا مماثلاً".

وشدد سموه على أن السعودية تُعدُّ أكبر المضحين، ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية.

وقال: "أمثِّل دولة متوازنة، تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة لأوبك+".

وعن الاجتماع القادم قال: "لستُ متفائلاً ولا متشائمًا باجتماع أوبك+ المرتقب".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الطاقة السعودي: لولا قيادة السعودية لما تحسنت السوق النفطية.. دول "أوبك+" متفقة ما عدا دولة واحدة
سبق

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في تصريح إلى قناة العربية أن التوافق موجودٌ بين دول "أوبك+" ما عدا دولة واحدة.

وقال: "إذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سكتت عنها سابقًا".

وأضاف: "‏لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد. أحضرُ اجتماعات أوبك+ منذ 34 عامًا ولم أشهد طلبًا مماثلاً".

وشدد سموه على أن السعودية تُعدُّ أكبر المضحين، ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية.

وقال: "أمثِّل دولة متوازنة، تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة لأوبك+".

وعن الاجتماع القادم قال: "لستُ متفائلاً ولا متشائمًا باجتماع أوبك+ المرتقب".

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
11:15 PM
اخر تعديل
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
09:15 AM

وزير الطاقة السعودي: لولا قيادة السعودية لما تحسنت السوق النفطية.. دول "أوبك+" متفقة ما عدا دولة واحدة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
41
39,406

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في تصريح إلى قناة العربية أن التوافق موجودٌ بين دول "أوبك+" ما عدا دولة واحدة.

وقال: "إذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سكتت عنها سابقًا".

وأضاف: "‏لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد. أحضرُ اجتماعات أوبك+ منذ 34 عامًا ولم أشهد طلبًا مماثلاً".

وشدد سموه على أن السعودية تُعدُّ أكبر المضحين، ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية.

وقال: "أمثِّل دولة متوازنة، تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة لأوبك+".

وعن الاجتماع القادم قال: "لستُ متفائلاً ولا متشائمًا باجتماع أوبك+ المرتقب".

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