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"السديس": حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال من مقاصد الشريعة

خلال درس ألقاه في كلية الحرم المكي.. ودعا للتقيد بالإجراءات الاحترازية

ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، درسًا في مبادئ مقاصد الشريعة بكلية الحرم المكي.

وقال "السديس" في بداية درسه: نحمد الله على أن منّ علينا بالعودة إلى صفوف العلم حضوريًّا.

وذكّر الطلاب بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وتحدث عن تعريف مقاصد الشريعة لفظاً، وأن منها معاني كثيرة؛ منها الاعتماد، والتوجه، واستقامة الطريق، والتوسط وعدم الإفراط والتفريط، وتعريفه لغةً يطلق على مورد الماء ومنبعه ومصدره، مما يطلق على الدين والملة والطريق والمنهاج والسنة والشريعة والشرع والشرعة بمعنى واحد.

وبيّن "السديس" التعريف الاصطلاحي لمقاصد الشريعة بالقول: لم يوجد عند العلماء الأوائل تعريف واضح أو محدد أو دقيق لمقاصد الشريعة وإنما وجدت كلمات وجمل لها تعلق ببعض أنواعها وأقسامها، وببعض تعبيراتها ومرادفاتها، وبأمثلتها وتطبيقاتها وحجتها.

وأضاف: لقد ذكروا الكليات والمقاصد الخمس "حفظ الدين والنفس والعقل والنسل أو النسب والمال" وذكروا المصالح الضرورية والخارجية والتحسينية وذكروا بعض الحكم والأسرار والعلل المتصلة بأحكامها وأدلّتها.

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"السديس": حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال من مقاصد الشريعة
سبق

ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، درسًا في مبادئ مقاصد الشريعة بكلية الحرم المكي.

وقال "السديس" في بداية درسه: نحمد الله على أن منّ علينا بالعودة إلى صفوف العلم حضوريًّا.

وذكّر الطلاب بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وتحدث عن تعريف مقاصد الشريعة لفظاً، وأن منها معاني كثيرة؛ منها الاعتماد، والتوجه، واستقامة الطريق، والتوسط وعدم الإفراط والتفريط، وتعريفه لغةً يطلق على مورد الماء ومنبعه ومصدره، مما يطلق على الدين والملة والطريق والمنهاج والسنة والشريعة والشرع والشرعة بمعنى واحد.

وبيّن "السديس" التعريف الاصطلاحي لمقاصد الشريعة بالقول: لم يوجد عند العلماء الأوائل تعريف واضح أو محدد أو دقيق لمقاصد الشريعة وإنما وجدت كلمات وجمل لها تعلق ببعض أنواعها وأقسامها، وببعض تعبيراتها ومرادفاتها، وبأمثلتها وتطبيقاتها وحجتها.

وأضاف: لقد ذكروا الكليات والمقاصد الخمس "حفظ الدين والنفس والعقل والنسل أو النسب والمال" وذكروا المصالح الضرورية والخارجية والتحسينية وذكروا بعض الحكم والأسرار والعلل المتصلة بأحكامها وأدلّتها.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
03:30 PM

"السديس": حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال من مقاصد الشريعة

خلال درس ألقاه في كلية الحرم المكي.. ودعا للتقيد بالإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، درسًا في مبادئ مقاصد الشريعة بكلية الحرم المكي.

وقال "السديس" في بداية درسه: نحمد الله على أن منّ علينا بالعودة إلى صفوف العلم حضوريًّا.

وذكّر الطلاب بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وتحدث عن تعريف مقاصد الشريعة لفظاً، وأن منها معاني كثيرة؛ منها الاعتماد، والتوجه، واستقامة الطريق، والتوسط وعدم الإفراط والتفريط، وتعريفه لغةً يطلق على مورد الماء ومنبعه ومصدره، مما يطلق على الدين والملة والطريق والمنهاج والسنة والشريعة والشرع والشرعة بمعنى واحد.

وبيّن "السديس" التعريف الاصطلاحي لمقاصد الشريعة بالقول: لم يوجد عند العلماء الأوائل تعريف واضح أو محدد أو دقيق لمقاصد الشريعة وإنما وجدت كلمات وجمل لها تعلق ببعض أنواعها وأقسامها، وببعض تعبيراتها ومرادفاتها، وبأمثلتها وتطبيقاتها وحجتها.

وأضاف: لقد ذكروا الكليات والمقاصد الخمس "حفظ الدين والنفس والعقل والنسل أو النسب والمال" وذكروا المصالح الضرورية والخارجية والتحسينية وذكروا بعض الحكم والأسرار والعلل المتصلة بأحكامها وأدلّتها.

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