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طبيب بمركز صحي بجدة يوثّق وجود كيبل كهربائي عشوائي

طريقة وضعه تشكّل خطراً على المراجعين والعاملين

نشر طبيب يعمل في أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة بجدة، مقطع فيديو من أمام المركز ، يظهر وجود كيبل كهربائي موصّل بطريقة عشوائية، تشكّل خطراً على المراجعين والعاملين.

وكان الطبيب نفسه قد وثّق الشهر الماضي، مقطع فيديو من أمام أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية بجدة تدني مستوى النظافة وانتشار القاذورات عند مدخل المركز، قبل أن تتجاوب معه الجهات المختصة برفع الضرر عقب نشر "سبق" شكواه وتذمّره من الوضع الذي يعاني منه مدخل المركز الذي يعمل به.

وأظهر مقطع الفيديو الجديد، الكيبل الكهربائي وقد تم توصيله بطريقة عشوائية، بعد أن تعرض المركز لانقطاع الكهرباء الأسبوع الماضي، حيث لجأت الشركة إلى سحب كيبل من عداد كهربائي بمقربة من المركز تخطى المدخل بما في ذلك المدخل المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

وكتب الطبيب معلقاً: ‏مسلسل الاستهتار بالأرواح مستمر بالرغم من البلاغات عبر الحسابات الرسمية، بلّغت ومرّ الآن حوالي ٢٤ ساعة لم يتغير شئ بالرغم من أن هذا المنظر أمام منشأة صحية والممر الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة تضرر.

وأضاف: ‏انقطعت الكهرباء وتم إصلاحها بهذه الطريقة بتمديد كيبل بطريقة عشوائية وتُركت ولا مجيب، ونتساءل عن حجم الكوارث التي قد تحدث بسبب الإهمال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طبيب بمركز صحي بجدة يوثّق وجود كيبل كهربائي عشوائي
سبق

نشر طبيب يعمل في أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة بجدة، مقطع فيديو من أمام المركز ، يظهر وجود كيبل كهربائي موصّل بطريقة عشوائية، تشكّل خطراً على المراجعين والعاملين.

وكان الطبيب نفسه قد وثّق الشهر الماضي، مقطع فيديو من أمام أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية بجدة تدني مستوى النظافة وانتشار القاذورات عند مدخل المركز، قبل أن تتجاوب معه الجهات المختصة برفع الضرر عقب نشر "سبق" شكواه وتذمّره من الوضع الذي يعاني منه مدخل المركز الذي يعمل به.

وأظهر مقطع الفيديو الجديد، الكيبل الكهربائي وقد تم توصيله بطريقة عشوائية، بعد أن تعرض المركز لانقطاع الكهرباء الأسبوع الماضي، حيث لجأت الشركة إلى سحب كيبل من عداد كهربائي بمقربة من المركز تخطى المدخل بما في ذلك المدخل المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

وكتب الطبيب معلقاً: ‏مسلسل الاستهتار بالأرواح مستمر بالرغم من البلاغات عبر الحسابات الرسمية، بلّغت ومرّ الآن حوالي ٢٤ ساعة لم يتغير شئ بالرغم من أن هذا المنظر أمام منشأة صحية والممر الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة تضرر.

وأضاف: ‏انقطعت الكهرباء وتم إصلاحها بهذه الطريقة بتمديد كيبل بطريقة عشوائية وتُركت ولا مجيب، ونتساءل عن حجم الكوارث التي قد تحدث بسبب الإهمال.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
05:19 PM

طبيب بمركز صحي بجدة يوثّق وجود كيبل كهربائي عشوائي

طريقة وضعه تشكّل خطراً على المراجعين والعاملين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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5,374

نشر طبيب يعمل في أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة بجدة، مقطع فيديو من أمام المركز ، يظهر وجود كيبل كهربائي موصّل بطريقة عشوائية، تشكّل خطراً على المراجعين والعاملين.

وكان الطبيب نفسه قد وثّق الشهر الماضي، مقطع فيديو من أمام أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية بجدة تدني مستوى النظافة وانتشار القاذورات عند مدخل المركز، قبل أن تتجاوب معه الجهات المختصة برفع الضرر عقب نشر "سبق" شكواه وتذمّره من الوضع الذي يعاني منه مدخل المركز الذي يعمل به.

وأظهر مقطع الفيديو الجديد، الكيبل الكهربائي وقد تم توصيله بطريقة عشوائية، بعد أن تعرض المركز لانقطاع الكهرباء الأسبوع الماضي، حيث لجأت الشركة إلى سحب كيبل من عداد كهربائي بمقربة من المركز تخطى المدخل بما في ذلك المدخل المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

وكتب الطبيب معلقاً: ‏مسلسل الاستهتار بالأرواح مستمر بالرغم من البلاغات عبر الحسابات الرسمية، بلّغت ومرّ الآن حوالي ٢٤ ساعة لم يتغير شئ بالرغم من أن هذا المنظر أمام منشأة صحية والممر الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة تضرر.

وأضاف: ‏انقطعت الكهرباء وتم إصلاحها بهذه الطريقة بتمديد كيبل بطريقة عشوائية وتُركت ولا مجيب، ونتساءل عن حجم الكوارث التي قد تحدث بسبب الإهمال.

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