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عقب تدشين المحافظ .. أهل الخير يتكفلون بـ٤٨ حلقة قرآنية في "رنية"

حملة رسمية تهدف لكفالة ٨٠ أخرى.. و"سبق" تواصل تغطيتها

بعد أيامٍ من إطلاق وتدشين محافظ رنية المكلّف لحملة رسمية لكفالة ٨٠ حلقة تعليمية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة لمدة عام كامل، تنافس عدد من أهل الخير على تحطيم الرقم وكفالة أكثر من نصف الحلقات خلال أيام عدة.

وَظفر أهل الخير من مشايخ وأعيان ومسؤولين ومنسوبي إدارات حكومية وأهل الخير من المحافظة وخارجها، بكفالة ٤٨ حلقة حتى الوقت الحالي، ولم يتبقَ سِوى ٣٢ أخرى، ويسعون لحسمها قبل نهاية الشهر الكريم، والظفر بأجرها.

وكانت "سبق" نَشرت يوم أول من أمس خبراً عن تدشين محافظ رنية المكلّف "الوصيص بن علي السبيعي" البالغة ٨٠ حلقة تعليمية لمدة عامٍ كامل، وتنافس الأهالي حينها على كفالة ٢٨ حلقة، قبل أن يرتفع العدد إلى ٤٨ حلقة، ولم يتبقِ سِوى القليل.

من جانبه، قال لـ"سبق" رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم برنية "عبدالرحمن بن جماش": "نُتيح للراغبين والراغبات من المحافظة أو خارجها المساهمة بكفالة حلقة تكون أجراً لهم ولوالديهم، وتبقى صدقةً جارية لهم".

وأضاف: "شَكّلنا فريق عمل ولجنة خاصة لمتابعة سير البرنامج، ونسعى بإذن الله لإرسال التقارير الشهرية للمساهمين والمشاركين في هذا المشروع العظيم".

وأكّد "بن جماش" أن عدد الحلقات ٨٠ حلقة، وقد تفاعل أهل الخير من المحافظة وخارجها على كفالة ٢٨ كفالة - ساعة إعداد الخبر -، وتبقى منها ٥٢ أخرى تنتظر عطاءات ووقفات أهل الخير.

وأشار إلى أن مبلغ الكفالة الواحدة لمدة عام كامل يُقدّر بـ٧٥٠٠ ريال، داعياً الراغبين بالتواصل مع الجمعية على هاتف رقم: ٠٥٥٤٥٥٠٩٤٧ .

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عقب تدشين المحافظ .. أهل الخير يتكفلون بـ٤٨ حلقة قرآنية في "رنية"
سبق

بعد أيامٍ من إطلاق وتدشين محافظ رنية المكلّف لحملة رسمية لكفالة ٨٠ حلقة تعليمية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة لمدة عام كامل، تنافس عدد من أهل الخير على تحطيم الرقم وكفالة أكثر من نصف الحلقات خلال أيام عدة.

وَظفر أهل الخير من مشايخ وأعيان ومسؤولين ومنسوبي إدارات حكومية وأهل الخير من المحافظة وخارجها، بكفالة ٤٨ حلقة حتى الوقت الحالي، ولم يتبقَ سِوى ٣٢ أخرى، ويسعون لحسمها قبل نهاية الشهر الكريم، والظفر بأجرها.

وكانت "سبق" نَشرت يوم أول من أمس خبراً عن تدشين محافظ رنية المكلّف "الوصيص بن علي السبيعي" البالغة ٨٠ حلقة تعليمية لمدة عامٍ كامل، وتنافس الأهالي حينها على كفالة ٢٨ حلقة، قبل أن يرتفع العدد إلى ٤٨ حلقة، ولم يتبقِ سِوى القليل.

من جانبه، قال لـ"سبق" رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم برنية "عبدالرحمن بن جماش": "نُتيح للراغبين والراغبات من المحافظة أو خارجها المساهمة بكفالة حلقة تكون أجراً لهم ولوالديهم، وتبقى صدقةً جارية لهم".

وأضاف: "شَكّلنا فريق عمل ولجنة خاصة لمتابعة سير البرنامج، ونسعى بإذن الله لإرسال التقارير الشهرية للمساهمين والمشاركين في هذا المشروع العظيم".

وأكّد "بن جماش" أن عدد الحلقات ٨٠ حلقة، وقد تفاعل أهل الخير من المحافظة وخارجها على كفالة ٢٨ كفالة - ساعة إعداد الخبر -، وتبقى منها ٥٢ أخرى تنتظر عطاءات ووقفات أهل الخير.

وأشار إلى أن مبلغ الكفالة الواحدة لمدة عام كامل يُقدّر بـ٧٥٠٠ ريال، داعياً الراغبين بالتواصل مع الجمعية على هاتف رقم: ٠٥٥٤٥٥٠٩٤٧ .

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
07:16 PM

عقب تدشين المحافظ .. أهل الخير يتكفلون بـ٤٨ حلقة قرآنية في "رنية"

حملة رسمية تهدف لكفالة ٨٠ أخرى.. و"سبق" تواصل تغطيتها

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عمر السبيعي - رنية
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بعد أيامٍ من إطلاق وتدشين محافظ رنية المكلّف لحملة رسمية لكفالة ٨٠ حلقة تعليمية لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة لمدة عام كامل، تنافس عدد من أهل الخير على تحطيم الرقم وكفالة أكثر من نصف الحلقات خلال أيام عدة.

وَظفر أهل الخير من مشايخ وأعيان ومسؤولين ومنسوبي إدارات حكومية وأهل الخير من المحافظة وخارجها، بكفالة ٤٨ حلقة حتى الوقت الحالي، ولم يتبقَ سِوى ٣٢ أخرى، ويسعون لحسمها قبل نهاية الشهر الكريم، والظفر بأجرها.

وكانت "سبق" نَشرت يوم أول من أمس خبراً عن تدشين محافظ رنية المكلّف "الوصيص بن علي السبيعي" البالغة ٨٠ حلقة تعليمية لمدة عامٍ كامل، وتنافس الأهالي حينها على كفالة ٢٨ حلقة، قبل أن يرتفع العدد إلى ٤٨ حلقة، ولم يتبقِ سِوى القليل.

من جانبه، قال لـ"سبق" رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم برنية "عبدالرحمن بن جماش": "نُتيح للراغبين والراغبات من المحافظة أو خارجها المساهمة بكفالة حلقة تكون أجراً لهم ولوالديهم، وتبقى صدقةً جارية لهم".

وأضاف: "شَكّلنا فريق عمل ولجنة خاصة لمتابعة سير البرنامج، ونسعى بإذن الله لإرسال التقارير الشهرية للمساهمين والمشاركين في هذا المشروع العظيم".

وأكّد "بن جماش" أن عدد الحلقات ٨٠ حلقة، وقد تفاعل أهل الخير من المحافظة وخارجها على كفالة ٢٨ كفالة - ساعة إعداد الخبر -، وتبقى منها ٥٢ أخرى تنتظر عطاءات ووقفات أهل الخير.

وأشار إلى أن مبلغ الكفالة الواحدة لمدة عام كامل يُقدّر بـ٧٥٠٠ ريال، داعياً الراغبين بالتواصل مع الجمعية على هاتف رقم: ٠٥٥٤٥٥٠٩٤٧ .

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