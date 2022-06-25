دراسة: أكثر من ألفي تطبيق يمكنه سرقة بيانات مستخدمي هواتف "أندرويد"

قالت: لا تحتوي على برمجيات خبيثة أو ضارة .. تطلب أذونات للوصول للبيانات

كشفت دراسة حديثة، ما وصفته بأنه اكتشاف يمكن أن يثير ذعر كل مستخدمي هواتف "أندرويد"، والذي يتمثل في وجود "تطبيقات سارقة" داخل متجرها الإلكتروني "جوجل بلاي".

وأشارت الدراسة التي أُعدت بالتعاون مع جامعة سيدني الأسترالية، إلى أن متجر "جوجل بلاي" يحتوي على أكثر من ألفي تطبيق خطير يمكنه "سرقة البيانات" من المستخدمين.

وأوضحت الدراسة التي جرى إعدادها على نحو عامين، أن هناك 2040 تطبيقاً مريباً على هواتف "أندرويد" يطلبون مقداراً مريباً من الأذونات.

ورغم أن تلك التطبيقات لا تحتوي على برمجيات خبيثة أو ضارة، إلا أنها تطلب أذونات للوصول إلى البيانات التي لا علاقة لتلك التطبيقات بها.

وأشارت الدراسة إلى أن تلك التطبيقات يمكن أن تشكل تهديدات خطيرة على المستخدمين، خاصة أنها يمكن أن تتصل بالميكروفون الخاص بالهاتف ومعرض الصور وبيانات الاتصالات والبريد الإلكتروني والحسابات البنكية.

وقدمت الدراسة تلك التطبيقات إلى شركة "جوجل"، التي وعدت بدراسة تلك التطبيقات وإغلاق التطبيقات المخالفة منها، وإزالتها من على متجر "جوجل بلاي".