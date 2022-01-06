رالي داكار السعودية.. وقف منافسات فئتي الدرّاجات النارية والرالي الكلاسيكي

حفاظًا على سلامة المتنافسين.. مع الحاجة الماسَّة للطائرات الطبية المخصصة

قررت إدارة رالي داكار السعودية وقف المنافسات لفئتي الدرّاجات النارية والرالي الكلاسيكي، نظرًا للحاجة الماسَّة للطائرات الطبية المخصصة.

وصدر القرار بعد وقتٍ قصير من منتصف اليوم، في كلتي الفئتين؛ حفاظًا على سلامة المتنافسين.

ووفق الموقع الرسمي للرالي لم تتأثَّر فئة المركبات بهذا القرار؛ حيث إنها تستخدم مسارًا مختلفًا لمرحلة اليوم ولديها مجموعة أخرى من الطائرات الطبية.

وتقرر تعديل نتائج المرحلة في فئتي الدرّاجات النارية والرالي الكلاسيكي وفقًا للظروف الحالية ووفقًا لقواعد القوة القاهرة.

وهناك حلول عدة متاحة أمام مسؤولي الرالي، تتم دراستها من أجل الوصول الحل الأكثر عدالةً للجميع، بما يشمل الدرّاجين الذي أنهوا المرحلة وأولئك الذين لا يزالون داخل المرحلة.