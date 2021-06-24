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عمومية الاتفاق تزكي الدبل رئيسًا .. والعفالق يترأس الفتح حتى 2023

زكت الجمعية العمومية لنادي الاتفاق فوز المهندس خالد بن عبدالله الدبل رئيسًا لمجلس إدارة النادي للسنوات الأربع المقبلة مع قائمته الانتخابية لمجلس الإدارة.

ويتكون مجلس الإدارة الجديد من حاتم بن حسن المسحل نائبًا للرئيس، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وهم معاذ العوهلي، محمد القحطاني، عمر باخشوين، عبدالرحمن المعيبد، وليد الرميح، إبراهيم آل سالم، وإياد البقشي.

كما أعلن نادي الفتح فوز المهندس سعد بن عبدالعزيز العفالق برئاسة مجلس إدارة النادي لأربع سنوات قادمة بالتزكية من قِبل الجمعية العمومية.

وضمت قائمة سعد العفالق لعضوية مجلس الإدارة كلاً من: خالد المخايطة وأحمد العيسى وحسن العفالق وإبراهيم الشهيل ومشاري السعدون ويوسف الموسى وحسن الجبر وعبدالرحمن الحماد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عمومية الاتفاق تزكي الدبل رئيسًا .. والعفالق يترأس الفتح حتى 2023
سبق

زكت الجمعية العمومية لنادي الاتفاق فوز المهندس خالد بن عبدالله الدبل رئيسًا لمجلس إدارة النادي للسنوات الأربع المقبلة مع قائمته الانتخابية لمجلس الإدارة.

ويتكون مجلس الإدارة الجديد من حاتم بن حسن المسحل نائبًا للرئيس، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وهم معاذ العوهلي، محمد القحطاني، عمر باخشوين، عبدالرحمن المعيبد، وليد الرميح، إبراهيم آل سالم، وإياد البقشي.

كما أعلن نادي الفتح فوز المهندس سعد بن عبدالعزيز العفالق برئاسة مجلس إدارة النادي لأربع سنوات قادمة بالتزكية من قِبل الجمعية العمومية.

وضمت قائمة سعد العفالق لعضوية مجلس الإدارة كلاً من: خالد المخايطة وأحمد العيسى وحسن العفالق وإبراهيم الشهيل ومشاري السعدون ويوسف الموسى وحسن الجبر وعبدالرحمن الحماد.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
09:18 PM

عمومية الاتفاق تزكي الدبل رئيسًا .. والعفالق يترأس الفتح حتى 2023

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زكت الجمعية العمومية لنادي الاتفاق فوز المهندس خالد بن عبدالله الدبل رئيسًا لمجلس إدارة النادي للسنوات الأربع المقبلة مع قائمته الانتخابية لمجلس الإدارة.

ويتكون مجلس الإدارة الجديد من حاتم بن حسن المسحل نائبًا للرئيس، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وهم معاذ العوهلي، محمد القحطاني، عمر باخشوين، عبدالرحمن المعيبد، وليد الرميح، إبراهيم آل سالم، وإياد البقشي.

كما أعلن نادي الفتح فوز المهندس سعد بن عبدالعزيز العفالق برئاسة مجلس إدارة النادي لأربع سنوات قادمة بالتزكية من قِبل الجمعية العمومية.

وضمت قائمة سعد العفالق لعضوية مجلس الإدارة كلاً من: خالد المخايطة وأحمد العيسى وحسن العفالق وإبراهيم الشهيل ومشاري السعدون ويوسف الموسى وحسن الجبر وعبدالرحمن الحماد.

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