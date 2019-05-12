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"الحقباني" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله "علي بن حمود النايف" رئيس مركز أحد ثربان سابقًا وأحد منسوبي إمارة منطقة عسير، إثر أزمة قلبية.

وتتقبل أسرته العزاء هاتفيًا.

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"الحقباني" إلى رحمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله "علي بن حمود النايف" رئيس مركز أحد ثربان سابقًا وأحد منسوبي إمارة منطقة عسير، إثر أزمة قلبية.

وتتقبل أسرته العزاء هاتفيًا.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
01:56 AM

"الحقباني" إلى رحمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتقل إلى رحمة الله "علي بن حمود النايف" رئيس مركز أحد ثربان سابقًا وأحد منسوبي إمارة منطقة عسير، إثر أزمة قلبية.

وتتقبل أسرته العزاء هاتفيًا.

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