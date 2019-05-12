"الحقباني" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله "علي بن حمود النايف" رئيس مركز أحد ثربان سابقًا وأحد منسوبي إمارة منطقة عسير، إثر أزمة قلبية.
وتتقبل أسرته العزاء هاتفيًا.
انتقل إلى رحمة الله "علي بن حمود النايف" رئيس مركز أحد ثربان سابقًا وأحد منسوبي إمارة منطقة عسير، إثر أزمة قلبية.
وتتقبل أسرته العزاء هاتفيًا.
انتقل إلى رحمة الله "علي بن حمود النايف" رئيس مركز أحد ثربان سابقًا وأحد منسوبي إمارة منطقة عسير، إثر أزمة قلبية.
وتتقبل أسرته العزاء هاتفيًا.
انتقل إلى رحمة الله "علي بن حمود النايف" رئيس مركز أحد ثربان سابقًا وأحد منسوبي إمارة منطقة عسير، إثر أزمة قلبية.
وتتقبل أسرته العزاء هاتفيًا.