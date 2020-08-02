النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة المدينة المنورة تنفذ 1982 جولة رقابية على المنشآت التجارية

فرق النظافة التابعة لها أزالت 11400 طن من المخلفات المنزلية

نفذت الفرق الميدانية في أمانة المدينة المنورة وبلدياتها جهودها وجولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقالت أمانة المدينة المنورة إنها نفذت خلال الأسبوع الماضي مجموعة من الجولات الرقابية بواقع 1982 جولة على الأسواق والمحلات والمراكز التجارية أصدرت خلالها 614 إشعاراً ومخالفة بينها 14 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية، وأغلقت 73 منشأة مخالفة، كما سحبت الفرق الرقابية 479 عينة غذائية للتأكد من سلامة الأغذية للاستهلاك الآدمي.

وقامت فرق النظافة والإصحاح البيئي بتنفيذ 412 جولة نظافة وإصحاح بيئي، تم خلالها تعقيم وتطهير 11 موقعاً و8214 آلية ومعدة، باستخدام 2100 لتر من المطهرات والمعقمات.

وأزالت فرق النظافة 11400 طن من المخلفات المنزلية، ورفعت 40,715 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات.

ودعت أمانة المدينة المنورة إلى أهمية تعاون المواطنين والمقيمين معها، وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة المدينة المنورة تنفذ 1982 جولة رقابية على المنشآت التجارية
سبق

نفذت الفرق الميدانية في أمانة المدينة المنورة وبلدياتها جهودها وجولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقالت أمانة المدينة المنورة إنها نفذت خلال الأسبوع الماضي مجموعة من الجولات الرقابية بواقع 1982 جولة على الأسواق والمحلات والمراكز التجارية أصدرت خلالها 614 إشعاراً ومخالفة بينها 14 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية، وأغلقت 73 منشأة مخالفة، كما سحبت الفرق الرقابية 479 عينة غذائية للتأكد من سلامة الأغذية للاستهلاك الآدمي.

وقامت فرق النظافة والإصحاح البيئي بتنفيذ 412 جولة نظافة وإصحاح بيئي، تم خلالها تعقيم وتطهير 11 موقعاً و8214 آلية ومعدة، باستخدام 2100 لتر من المطهرات والمعقمات.

وأزالت فرق النظافة 11400 طن من المخلفات المنزلية، ورفعت 40,715 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات.

ودعت أمانة المدينة المنورة إلى أهمية تعاون المواطنين والمقيمين معها، وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
04:02 PM

أمانة المدينة المنورة تنفذ 1982 جولة رقابية على المنشآت التجارية

فرق النظافة التابعة لها أزالت 11400 طن من المخلفات المنزلية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
0
426

نفذت الفرق الميدانية في أمانة المدينة المنورة وبلدياتها جهودها وجولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقالت أمانة المدينة المنورة إنها نفذت خلال الأسبوع الماضي مجموعة من الجولات الرقابية بواقع 1982 جولة على الأسواق والمحلات والمراكز التجارية أصدرت خلالها 614 إشعاراً ومخالفة بينها 14 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية، وأغلقت 73 منشأة مخالفة، كما سحبت الفرق الرقابية 479 عينة غذائية للتأكد من سلامة الأغذية للاستهلاك الآدمي.

وقامت فرق النظافة والإصحاح البيئي بتنفيذ 412 جولة نظافة وإصحاح بيئي، تم خلالها تعقيم وتطهير 11 موقعاً و8214 آلية ومعدة، باستخدام 2100 لتر من المطهرات والمعقمات.

وأزالت فرق النظافة 11400 طن من المخلفات المنزلية، ورفعت 40,715 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات.

ودعت أمانة المدينة المنورة إلى أهمية تعاون المواطنين والمقيمين معها، وتقديم بلاغ في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية من خلال الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,608
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,117
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,827
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,343

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة