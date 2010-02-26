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لجنة إسكان الحجاج بمكة تدعو لسرعة استخراج تصاريح الاستئجار

31 مكتبًا للكشف على المباني

دعت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة، جميع المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم، إلى سرعة إنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمنازلهم لموسم حج1439هـ؛ حيث ستنتهي فترة استقبال الطلبات في نهاية شهر رجب المقبل.

صرح بذلك رئيس لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة المهندس مازن بن محمد السناري، مبينًا أن اللجنة بدأت في استقبال الطلبات اعتبارًا من 1/ 1/ 1439هـ، ويستمر حتى نهاية شهر رجب 1439هـ، وفقًا لما نصت عليه التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص.

وأشار "السناري" إلى أنه تم تكليف 31 مكتبًا من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني بإجراء الكشف على مساكن الحجاج؛ للتحقق من توافر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك؛ ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة.

ولفت إلى أن جميع الاشتراطات المحددة من السابق سيتم تطبيقها، إضافة إلى أنه تم خلال هذا العام اعتماد تركيب كاميرات مراقبة في المباني الكبيرة، التي يزيد عدد حجاجها على 250 حاجًّا، في حين سيطبق القرار على المباني الأخرى اعتبارًا من العام القادم بإذن الله؛ حرصًا على سلامة الحجاج وتأمين المساكن الآمنة لهم.

وأهاب بجميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها بتطبيق الاشتراطات كافة، واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها، وفقًا للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة.

ونوه إلى أن اللجنة تأمل من جميع المواطنين الالتزام بمراعاة ما أشير إليه وسرعة التقدم في أوقات مبكرة؛ كسبًا للوقت وتفاديًا للتأخير والازدحام.

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لجنة إسكان الحجاج بمكة تدعو لسرعة استخراج تصاريح الاستئجار
سبق

دعت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة، جميع المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم، إلى سرعة إنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمنازلهم لموسم حج1439هـ؛ حيث ستنتهي فترة استقبال الطلبات في نهاية شهر رجب المقبل.

صرح بذلك رئيس لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة المهندس مازن بن محمد السناري، مبينًا أن اللجنة بدأت في استقبال الطلبات اعتبارًا من 1/ 1/ 1439هـ، ويستمر حتى نهاية شهر رجب 1439هـ، وفقًا لما نصت عليه التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص.

وأشار "السناري" إلى أنه تم تكليف 31 مكتبًا من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني بإجراء الكشف على مساكن الحجاج؛ للتحقق من توافر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك؛ ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة.

ولفت إلى أن جميع الاشتراطات المحددة من السابق سيتم تطبيقها، إضافة إلى أنه تم خلال هذا العام اعتماد تركيب كاميرات مراقبة في المباني الكبيرة، التي يزيد عدد حجاجها على 250 حاجًّا، في حين سيطبق القرار على المباني الأخرى اعتبارًا من العام القادم بإذن الله؛ حرصًا على سلامة الحجاج وتأمين المساكن الآمنة لهم.

وأهاب بجميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها بتطبيق الاشتراطات كافة، واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها، وفقًا للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة.

ونوه إلى أن اللجنة تأمل من جميع المواطنين الالتزام بمراعاة ما أشير إليه وسرعة التقدم في أوقات مبكرة؛ كسبًا للوقت وتفاديًا للتأخير والازدحام.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
06:23 PM

لجنة إسكان الحجاج بمكة تدعو لسرعة استخراج تصاريح الاستئجار

31 مكتبًا للكشف على المباني

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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دعت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة، جميع المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم، إلى سرعة إنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمنازلهم لموسم حج1439هـ؛ حيث ستنتهي فترة استقبال الطلبات في نهاية شهر رجب المقبل.

صرح بذلك رئيس لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة المهندس مازن بن محمد السناري، مبينًا أن اللجنة بدأت في استقبال الطلبات اعتبارًا من 1/ 1/ 1439هـ، ويستمر حتى نهاية شهر رجب 1439هـ، وفقًا لما نصت عليه التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص.

وأشار "السناري" إلى أنه تم تكليف 31 مكتبًا من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني بإجراء الكشف على مساكن الحجاج؛ للتحقق من توافر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك؛ ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة.

ولفت إلى أن جميع الاشتراطات المحددة من السابق سيتم تطبيقها، إضافة إلى أنه تم خلال هذا العام اعتماد تركيب كاميرات مراقبة في المباني الكبيرة، التي يزيد عدد حجاجها على 250 حاجًّا، في حين سيطبق القرار على المباني الأخرى اعتبارًا من العام القادم بإذن الله؛ حرصًا على سلامة الحجاج وتأمين المساكن الآمنة لهم.

وأهاب بجميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها بتطبيق الاشتراطات كافة، واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها، وفقًا للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة.

ونوه إلى أن اللجنة تأمل من جميع المواطنين الالتزام بمراعاة ما أشير إليه وسرعة التقدم في أوقات مبكرة؛ كسبًا للوقت وتفاديًا للتأخير والازدحام.

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