النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأولمبي السعودي يرفع استعداده لمواجهة المكسيك في معسكر ماربيا

استعداداً لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، الذي يمتد حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية صباح اليوم تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز المساعد، أدّوا خلالها مرانًا استرجاعيًا عقب المناورة التي أقيمت أمس السبت.
ويختتم المنتخب مساء غدٍ الاثنين تحضيراته لمواجهة منتخب المكسيك وديًا يوم بعد غدٍ الثلاثاء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأولمبي السعودي يرفع استعداده لمواجهة المكسيك في معسكر ماربيا
سبق

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، الذي يمتد حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية صباح اليوم تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز المساعد، أدّوا خلالها مرانًا استرجاعيًا عقب المناورة التي أقيمت أمس السبت.
ويختتم المنتخب مساء غدٍ الاثنين تحضيراته لمواجهة منتخب المكسيك وديًا يوم بعد غدٍ الثلاثاء.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
07:45 PM

الأولمبي السعودي يرفع استعداده لمواجهة المكسيك في معسكر ماربيا

استعداداً لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
669

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، الذي يمتد حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية صباح اليوم تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز المساعد، أدّوا خلالها مرانًا استرجاعيًا عقب المناورة التي أقيمت أمس السبت.
ويختتم المنتخب مساء غدٍ الاثنين تحضيراته لمواجهة منتخب المكسيك وديًا يوم بعد غدٍ الثلاثاء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,363
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,935
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,946
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,599

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة