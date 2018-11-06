"تعليم ظهران الجنوب" تشارك في مسابقة "السومو" في الأحساء

بمشاركة 58 فريقًا للروبوت على مستوى السعودية

تشارك إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب - متمثلة في النشاط الطلابي العلمي - في فعاليات الأولمبياد الوطني العاشر للروبوت "مسابقة السومو"، التي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، وتنتهي يوم غد، بمشاركة 58 فريقًا للروبوت على مستوى السعودية، يمثلها 114 طالبًا، و55 مدربًا ومحكمًا.

وبيَّن قائد الفريق المدرب محمد أحمد آل مداوي حضورهم دورة تطويرية تدريبية للحكام المشاركين في تحكيم المسابقة بهدف تعريفهم بأنظمة وآليات وقوانين مسابقة السومو، وتوحيد الإجراءات في ذلك. وقال: الدورة تقام لمدة يومين، اليوم الأول نظري، واليوم الثاني عملي، وخلاله سيقوم الحكام بتطبيق كل ما تعلموه في اليوم النظري.

وقال آل مداوي إن فريق الإدارة "فريق الحد الجنوبي" يمثله الطالبان عبدالله عوض آل فرحان وعبدالرحمن صالح آل الحجر.