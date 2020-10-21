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إحباط تهريب أكثر من طنين ونصف الطن من القات المخدر بمنطقة جازان

حرس الحدود: مستمرون في التصدي بكل عزيمة لجميع محاولات التهريب

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أن الجهات الأمنية تمكنت -بتوفيق الله- من إحباط محاولة تهريب 2542 كيلوجراماً من مادة القات المخدرة بمنطقة جازان، وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة حيال المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية الأخرى.
وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون -بعون الله وتوفيقه- سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.

حرس الحدود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إحباط تهريب أكثر من طنين ونصف الطن من القات المخدر بمنطقة جازان
سبق

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أن الجهات الأمنية تمكنت -بتوفيق الله- من إحباط محاولة تهريب 2542 كيلوجراماً من مادة القات المخدرة بمنطقة جازان، وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة حيال المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية الأخرى.
وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون -بعون الله وتوفيقه- سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
04:40 PM

إحباط تهريب أكثر من طنين ونصف الطن من القات المخدر بمنطقة جازان

حرس الحدود: مستمرون في التصدي بكل عزيمة لجميع محاولات التهريب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أن الجهات الأمنية تمكنت -بتوفيق الله- من إحباط محاولة تهريب 2542 كيلوجراماً من مادة القات المخدرة بمنطقة جازان، وجرى استكمال الإجراءات النظامية كافة حيال المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية الأخرى.
وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون -بعون الله وتوفيقه- سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.

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