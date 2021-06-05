النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. عواصف رعدية تُغرق شوارع باريس

شلل بالحركة المرورية وفيضانات في ريمس

شهدت شوارع متفرقة من باريس، عواصف رعدية، خلال الساعات الماضية، وأغرقت الأمطار الشوارع.

ووفقاً للقناة الإخبارية الأوروبية "يورونيوز"، أسفرت الأمطار عن إعاقة الحركة المرورية، صباح اليوم، بين الشوارع المتفرقة في العاصمة الفرنسية، فيما أدّت العواصف إلى حدوث فيضانات في مدينة ريمس الفرنسية.

ولم تسفر هذه التغيرات الجوية عن إصابات أو خسائر كارثية، واقتصرت الأضرار على تلف الدرّاجات النارية وبعض السيارات وغرق بعض ضواحي باريس.

الرئيسية/ محطات

اعلان
شاهد.. عواصف رعدية تُغرق شوارع باريس
سبق

شهدت شوارع متفرقة من باريس، عواصف رعدية، خلال الساعات الماضية، وأغرقت الأمطار الشوارع.

ووفقاً للقناة الإخبارية الأوروبية "يورونيوز"، أسفرت الأمطار عن إعاقة الحركة المرورية، صباح اليوم، بين الشوارع المتفرقة في العاصمة الفرنسية، فيما أدّت العواصف إلى حدوث فيضانات في مدينة ريمس الفرنسية.

ولم تسفر هذه التغيرات الجوية عن إصابات أو خسائر كارثية، واقتصرت الأضرار على تلف الدرّاجات النارية وبعض السيارات وغرق بعض ضواحي باريس.

05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442
01:16 PM

شاهد.. عواصف رعدية تُغرق شوارع باريس

شلل بالحركة المرورية وفيضانات في ريمس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,778

شهدت شوارع متفرقة من باريس، عواصف رعدية، خلال الساعات الماضية، وأغرقت الأمطار الشوارع.

ووفقاً للقناة الإخبارية الأوروبية "يورونيوز"، أسفرت الأمطار عن إعاقة الحركة المرورية، صباح اليوم، بين الشوارع المتفرقة في العاصمة الفرنسية، فيما أدّت العواصف إلى حدوث فيضانات في مدينة ريمس الفرنسية.

ولم تسفر هذه التغيرات الجوية عن إصابات أو خسائر كارثية، واقتصرت الأضرار على تلف الدرّاجات النارية وبعض السيارات وغرق بعض ضواحي باريس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,301
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,897
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,881
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,542

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة