نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، لقطات فيديو من عمليات الاستهداف التي نفذها ضد الميليشيا في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي شملت (40) عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب والجوف خلال يوم واحد.
بالفيديو.. لقطات من عمليات الاستهداف التي نفذها "التحالف" ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والجوف
نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، لقطات فيديو من عمليات الاستهداف التي نفذها ضد الميليشيا في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي شملت (40) عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب والجوف خلال يوم واحد.
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بالفيديو.. لقطات من عمليات الاستهداف التي نفذها "التحالف" ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والجوفصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-25
25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
05:21 PM
بالفيديو.. لقطات من عمليات الاستهداف التي نفذها "التحالف" ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والجوف
نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، لقطات فيديو من عمليات الاستهداف التي نفذها ضد الميليشيا في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي شملت (40) عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب والجوف خلال يوم واحد.
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