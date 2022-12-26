نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، لقطات فيديو من عمليات الاستهداف التي نفذها ضد الميليشيا في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي شملت (40) عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب والجوف خلال يوم واحد.

بالفيديو.. لقطات من عمليات الاستهداف التي نفذها "التحالف" ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والجوف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-25 نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، لقطات فيديو من عمليات الاستهداف التي نفذها ضد الميليشيا في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي شملت (40) عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب والجوف خلال يوم واحد.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443 05:21 PM

بالفيديو.. لقطات من عمليات الاستهداف التي نفذها "التحالف" ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والجوف





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نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، لقطات فيديو من عمليات الاستهداف التي نفذها ضد الميليشيا في مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي شملت (40) عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب والجوف خلال يوم واحد.