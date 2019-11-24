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فعاليات وبرامج متنوعة لـ"كيان" للأيتام في أسبوع

للتعريف بالجمعية وأبنائها من الأسر البديلة

نفذت جمعية "كيان" للأيتام، خلال الأسبوع الماضي، عددًا من البرامج والفعاليات والمشاركات للتعريف بالجمعية وأبنائها من الأسر البديلة والمتزوجات.

ودعت وكيلة الجامعة السعودية الإلكترونية لشؤون الطالبات، الجمعية، لإقامة ركن تعريفي في بهو الجامعة، عن الجمعية وأهدافها وإنجازاتها.

ونفذت مسؤولة العلاقات العامة بالجمعية أمل عبداللطيف، الركن التعريفي في بهو الجامعة، وتم التعريف بالجمعية وأهدافها وبرامجها، واستقطاب عدد من المتطوعات وعضوات للجمعية.

وكانت الطالبات متحمسات جدًّا لمعرفة المزيد عن جمعية "كيان" وأعمالها الهادفة لتمكين اليتيم، وشكرت وكيلة الجامعة السعودية الإلكترونية لشؤون الطالبات سمها الغامدي، على هذه الدعوة المباركة.

من جهة ثانية نظمت جمعية "كيان" للأيتام، الخميس، بالتعاون مع المشرفة التربوية في مجال الطفولة نورة الصيخان؛ دورة تدريبية للمتزوجات من أبناء الجمعية في قاعة محاضراتها، بعنوان "بناء شخصية الطفل".

تناولت المحاضرة عددًا من المحاور؛ أهمها "أهم الجوانب في بناء شخصية الطفل، ومقويات بناء الشخصية، ومدمرات بناء الشخصية"، واستفادت فتيات "كيان" المتزوجات من هذه الدورة، وجرى نقاش أثرى المعلومات.

كما شارك أبناء "كيان" من الأسر البديلة، الخميس، أيضًا في "فعالية كسوة الشتاء" بمقر الجمعية، بالتعاون مع طالبات التدريب من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اللواتي يتدربن في الجمعية.

وجمع الأطفال ورتبوا الملابس الشتوية ووضعوها في أكياس، ووزعوها على العمالة والمحتاجين، بمناسبة قدوم فصل الشتاء، بهدف الشعور بالمسؤولية تجاه الفقراء والمحتاجين وإذكاء روح التعاون وفعل الخير والتعود عليه.

صحب هذه الفعالية عددٌ من الأنشطة الترفيهية؛ منها الرسم على الوجه، وفقرة المهرج التي استمتع بها الأطفال.

وأشرف على هذه الفعالية الأخصائية الاجتماعية أحلام عبدالرحمن، ومسؤولة العلاقات العامة أمل عبداللطيف، بالتعاون مع طالبات التدريب.

جمعية "كيان" للأيتام

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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فعاليات وبرامج متنوعة لـ"كيان" للأيتام في أسبوع
سبق

نفذت جمعية "كيان" للأيتام، خلال الأسبوع الماضي، عددًا من البرامج والفعاليات والمشاركات للتعريف بالجمعية وأبنائها من الأسر البديلة والمتزوجات.

ودعت وكيلة الجامعة السعودية الإلكترونية لشؤون الطالبات، الجمعية، لإقامة ركن تعريفي في بهو الجامعة، عن الجمعية وأهدافها وإنجازاتها.

ونفذت مسؤولة العلاقات العامة بالجمعية أمل عبداللطيف، الركن التعريفي في بهو الجامعة، وتم التعريف بالجمعية وأهدافها وبرامجها، واستقطاب عدد من المتطوعات وعضوات للجمعية.

وكانت الطالبات متحمسات جدًّا لمعرفة المزيد عن جمعية "كيان" وأعمالها الهادفة لتمكين اليتيم، وشكرت وكيلة الجامعة السعودية الإلكترونية لشؤون الطالبات سمها الغامدي، على هذه الدعوة المباركة.

من جهة ثانية نظمت جمعية "كيان" للأيتام، الخميس، بالتعاون مع المشرفة التربوية في مجال الطفولة نورة الصيخان؛ دورة تدريبية للمتزوجات من أبناء الجمعية في قاعة محاضراتها، بعنوان "بناء شخصية الطفل".

تناولت المحاضرة عددًا من المحاور؛ أهمها "أهم الجوانب في بناء شخصية الطفل، ومقويات بناء الشخصية، ومدمرات بناء الشخصية"، واستفادت فتيات "كيان" المتزوجات من هذه الدورة، وجرى نقاش أثرى المعلومات.

كما شارك أبناء "كيان" من الأسر البديلة، الخميس، أيضًا في "فعالية كسوة الشتاء" بمقر الجمعية، بالتعاون مع طالبات التدريب من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اللواتي يتدربن في الجمعية.

وجمع الأطفال ورتبوا الملابس الشتوية ووضعوها في أكياس، ووزعوها على العمالة والمحتاجين، بمناسبة قدوم فصل الشتاء، بهدف الشعور بالمسؤولية تجاه الفقراء والمحتاجين وإذكاء روح التعاون وفعل الخير والتعود عليه.

صحب هذه الفعالية عددٌ من الأنشطة الترفيهية؛ منها الرسم على الوجه، وفقرة المهرج التي استمتع بها الأطفال.

وأشرف على هذه الفعالية الأخصائية الاجتماعية أحلام عبدالرحمن، ومسؤولة العلاقات العامة أمل عبداللطيف، بالتعاون مع طالبات التدريب.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
07:20 PM

فعاليات وبرامج متنوعة لـ"كيان" للأيتام في أسبوع

للتعريف بالجمعية وأبنائها من الأسر البديلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذت جمعية "كيان" للأيتام، خلال الأسبوع الماضي، عددًا من البرامج والفعاليات والمشاركات للتعريف بالجمعية وأبنائها من الأسر البديلة والمتزوجات.

ودعت وكيلة الجامعة السعودية الإلكترونية لشؤون الطالبات، الجمعية، لإقامة ركن تعريفي في بهو الجامعة، عن الجمعية وأهدافها وإنجازاتها.

ونفذت مسؤولة العلاقات العامة بالجمعية أمل عبداللطيف، الركن التعريفي في بهو الجامعة، وتم التعريف بالجمعية وأهدافها وبرامجها، واستقطاب عدد من المتطوعات وعضوات للجمعية.

وكانت الطالبات متحمسات جدًّا لمعرفة المزيد عن جمعية "كيان" وأعمالها الهادفة لتمكين اليتيم، وشكرت وكيلة الجامعة السعودية الإلكترونية لشؤون الطالبات سمها الغامدي، على هذه الدعوة المباركة.

من جهة ثانية نظمت جمعية "كيان" للأيتام، الخميس، بالتعاون مع المشرفة التربوية في مجال الطفولة نورة الصيخان؛ دورة تدريبية للمتزوجات من أبناء الجمعية في قاعة محاضراتها، بعنوان "بناء شخصية الطفل".

تناولت المحاضرة عددًا من المحاور؛ أهمها "أهم الجوانب في بناء شخصية الطفل، ومقويات بناء الشخصية، ومدمرات بناء الشخصية"، واستفادت فتيات "كيان" المتزوجات من هذه الدورة، وجرى نقاش أثرى المعلومات.

كما شارك أبناء "كيان" من الأسر البديلة، الخميس، أيضًا في "فعالية كسوة الشتاء" بمقر الجمعية، بالتعاون مع طالبات التدريب من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اللواتي يتدربن في الجمعية.

وجمع الأطفال ورتبوا الملابس الشتوية ووضعوها في أكياس، ووزعوها على العمالة والمحتاجين، بمناسبة قدوم فصل الشتاء، بهدف الشعور بالمسؤولية تجاه الفقراء والمحتاجين وإذكاء روح التعاون وفعل الخير والتعود عليه.

صحب هذه الفعالية عددٌ من الأنشطة الترفيهية؛ منها الرسم على الوجه، وفقرة المهرج التي استمتع بها الأطفال.

وأشرف على هذه الفعالية الأخصائية الاجتماعية أحلام عبدالرحمن، ومسؤولة العلاقات العامة أمل عبداللطيف، بالتعاون مع طالبات التدريب.

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