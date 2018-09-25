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"الصحة": تسجيل 39 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 50 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة الشرقية تضبط 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت 2462 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2462 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

وقد أسفرت الجولات عن ضبط 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا"، وكذلك المخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

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أمانة الشرقية تضبط 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2462 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

وقد أسفرت الجولات عن ضبط 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا"، وكذلك المخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
03:20 PM

أمانة الشرقية تضبط 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت 2462 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2462 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

وقد أسفرت الجولات عن ضبط 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا"، وكذلك المخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

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