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أمير الباحة يوجِّه بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية في المدارس

تزامنًا مع العودة الحضورية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال

وجَّه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في جميع مدارس التعليم، خصوصًا مع العودة الحضورية لمدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بمنطقة الباحة، مع اطلاعه على جميع الجهود التي قدمتها الجهات التعليمية بالمنطقة خلال الفترة الماضية.

وأهاب أمير منطقة الباحة بجميع العاملين في قطاع التعليم بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا، مشددًا على ضرورة متابعة تنفيذ خطط العودة الحضورية الآمنة لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال في المحاور الثلاثة: التهيئة النفسية، وجاهزية المدارس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ودعا إلى رفع الجاهزية القصوى لتهيئة المدارس ورياض الأطفال؛ للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات الصحية، والتوعية المستمرة للالتزام بجميع التدابير والإجراءات الوقائية، داعيًا الله -عز وجل- أن تكلل رحلتهم التعليمية بالنجاح في ظل ما يحظى به قطاع التعليم من دعم لا محدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- للنهوض بقطاع التعليم والارتقاء به، سائلًا الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ قيادتنا، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

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أمير الباحة يوجِّه بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية في المدارس
سبق

وجَّه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في جميع مدارس التعليم، خصوصًا مع العودة الحضورية لمدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بمنطقة الباحة، مع اطلاعه على جميع الجهود التي قدمتها الجهات التعليمية بالمنطقة خلال الفترة الماضية.

وأهاب أمير منطقة الباحة بجميع العاملين في قطاع التعليم بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا، مشددًا على ضرورة متابعة تنفيذ خطط العودة الحضورية الآمنة لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال في المحاور الثلاثة: التهيئة النفسية، وجاهزية المدارس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ودعا إلى رفع الجاهزية القصوى لتهيئة المدارس ورياض الأطفال؛ للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات الصحية، والتوعية المستمرة للالتزام بجميع التدابير والإجراءات الوقائية، داعيًا الله -عز وجل- أن تكلل رحلتهم التعليمية بالنجاح في ظل ما يحظى به قطاع التعليم من دعم لا محدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- للنهوض بقطاع التعليم والارتقاء به، سائلًا الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ قيادتنا، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
03:47 PM

أمير الباحة يوجِّه بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية في المدارس

تزامنًا مع العودة الحضورية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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وجَّه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في جميع مدارس التعليم، خصوصًا مع العودة الحضورية لمدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بمنطقة الباحة، مع اطلاعه على جميع الجهود التي قدمتها الجهات التعليمية بالمنطقة خلال الفترة الماضية.

وأهاب أمير منطقة الباحة بجميع العاملين في قطاع التعليم بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا، مشددًا على ضرورة متابعة تنفيذ خطط العودة الحضورية الآمنة لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال في المحاور الثلاثة: التهيئة النفسية، وجاهزية المدارس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ودعا إلى رفع الجاهزية القصوى لتهيئة المدارس ورياض الأطفال؛ للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات الصحية، والتوعية المستمرة للالتزام بجميع التدابير والإجراءات الوقائية، داعيًا الله -عز وجل- أن تكلل رحلتهم التعليمية بالنجاح في ظل ما يحظى به قطاع التعليم من دعم لا محدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- للنهوض بقطاع التعليم والارتقاء به، سائلًا الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ قيادتنا، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

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