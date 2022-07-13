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فريق "حمدانية جدة" ينظمون المشي الجماعي تحت شعار "مشينا صحة وعبادة"

مع الالتزام بالتباعد الجسدي والاحترازات الوقائية

دشن فريق حي الحمدانية، برعاية مركز الحي التابع لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة، شعاره الجديد (مشينا صحة وعبادة) في ممشى طيبة بحضور عدد كبير من الأعضاء ومرتادي الممشى.

وفي الحفل المعد بتلك المناسبة، أُلقيت كلمة رئيس مجلس حي الحمدانية، ألقاها نيابة عنه ساعد المرامحي عضو مجلس الحي، وعقب ذلك كلمة فريق مشاة أحياء الحمدانية ألقاها خالد الخيبري، وحث فيها مجتمع الحي على الالتزام والاستمرار برياضة المشي؛ كونها تعود بالنفع والصحة والعافية، مشيراً بأن رياضة المشي هي علاج فاعل لكثير من الأمراض.

وتم تكريم الفاعلين والمميزين في تلك الرياضة والمحافظين على أدائها، وكذلك أصدقاء مشاة أحياء الحمدانية والإعلاميين.

وانطلق أعضاء الفريق في مسيرة في الممشى على شكل صفوف ومتباعدين وملتزمين بالاحترازات الوقائية منعاً لتفشي فيروس كورونا.

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فريق "حمدانية جدة" ينظمون المشي الجماعي تحت شعار "مشينا صحة وعبادة"
سبق

دشن فريق حي الحمدانية، برعاية مركز الحي التابع لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة، شعاره الجديد (مشينا صحة وعبادة) في ممشى طيبة بحضور عدد كبير من الأعضاء ومرتادي الممشى.

وفي الحفل المعد بتلك المناسبة، أُلقيت كلمة رئيس مجلس حي الحمدانية، ألقاها نيابة عنه ساعد المرامحي عضو مجلس الحي، وعقب ذلك كلمة فريق مشاة أحياء الحمدانية ألقاها خالد الخيبري، وحث فيها مجتمع الحي على الالتزام والاستمرار برياضة المشي؛ كونها تعود بالنفع والصحة والعافية، مشيراً بأن رياضة المشي هي علاج فاعل لكثير من الأمراض.

وتم تكريم الفاعلين والمميزين في تلك الرياضة والمحافظين على أدائها، وكذلك أصدقاء مشاة أحياء الحمدانية والإعلاميين.

وانطلق أعضاء الفريق في مسيرة في الممشى على شكل صفوف ومتباعدين وملتزمين بالاحترازات الوقائية منعاً لتفشي فيروس كورونا.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
11:42 PM

فريق "حمدانية جدة" ينظمون المشي الجماعي تحت شعار "مشينا صحة وعبادة"

مع الالتزام بالتباعد الجسدي والاحترازات الوقائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دشن فريق حي الحمدانية، برعاية مركز الحي التابع لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة، شعاره الجديد (مشينا صحة وعبادة) في ممشى طيبة بحضور عدد كبير من الأعضاء ومرتادي الممشى.

وفي الحفل المعد بتلك المناسبة، أُلقيت كلمة رئيس مجلس حي الحمدانية، ألقاها نيابة عنه ساعد المرامحي عضو مجلس الحي، وعقب ذلك كلمة فريق مشاة أحياء الحمدانية ألقاها خالد الخيبري، وحث فيها مجتمع الحي على الالتزام والاستمرار برياضة المشي؛ كونها تعود بالنفع والصحة والعافية، مشيراً بأن رياضة المشي هي علاج فاعل لكثير من الأمراض.

وتم تكريم الفاعلين والمميزين في تلك الرياضة والمحافظين على أدائها، وكذلك أصدقاء مشاة أحياء الحمدانية والإعلاميين.

وانطلق أعضاء الفريق في مسيرة في الممشى على شكل صفوف ومتباعدين وملتزمين بالاحترازات الوقائية منعاً لتفشي فيروس كورونا.

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