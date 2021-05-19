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وزير الطاقة: نقلة نوعية لجامعة الملك فهد والجدارة معيار القبول

أعلنت القبول لدرجة البكالوريوس للطلاب والطالبات

أكد وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن الجدارة فقط هي معيار القبول في الجامعة.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الجامعة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية بعد إعلانها للمرة الأولى عن فتح أبوابها لقبول الطالبات لدرجة البكالوريوس للعام الدراسي القادم 2021 / 2022م، لافتًا إلى أن سكن الطالبات في جامعة البترول مهم لذلك نجحنا.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع "موهبة" ولقائه عبر دائرة تلفزيونية بـ70 من طلبة العالم المشاركين بمشاريع في مجال الطاقة في آيسف 2021، كما التقى في مقر موهبة بنماذج مبتكرين طلبة سعوديين يمثلون المنتخب السعودي للعلوم والهندسة مشاركين في المنافسة مع 80 دولة.

ولفت وزير الطاقة إلى أن 80٪ من طلاب الجامعة يأتون من مختلف مناطق المملكة، وهذا شيء مميز ومبهج لذلك موضوع السكن للطالبات في الجامعة أمر مهم لذلك نجحنا هذه السنة في توفير السكن لـ200 طالبة، والعام الذي يليه سيتم توفير ما يقارب 200 طالبة، والذي يليه سيتم توفير السكن لجميع الطالبات حتى ولو وصلت نسبة القبول المتاحة للطالبات إلى 90٪؛ لأننا نريد أن ننتقل نقلة نوعية بعدم التفريق بين المقبولين في الجامعة من طلاب وطالبات طالما أن القبول معياره الجدارة.

وكانت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، أعلنت عن فتح باب القبول للعام الدراسي القادم 2021 / 2022م لدرجة البكالوريوس للطلاب والطالبات، وهذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها الجامعة أبوابها لقبول الطالبات لدرجة البكالوريوس.

وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الطاقة: نقلة نوعية لجامعة الملك فهد والجدارة معيار القبول
سبق

أكد وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن الجدارة فقط هي معيار القبول في الجامعة.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الجامعة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية بعد إعلانها للمرة الأولى عن فتح أبوابها لقبول الطالبات لدرجة البكالوريوس للعام الدراسي القادم 2021 / 2022م، لافتًا إلى أن سكن الطالبات في جامعة البترول مهم لذلك نجحنا.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع "موهبة" ولقائه عبر دائرة تلفزيونية بـ70 من طلبة العالم المشاركين بمشاريع في مجال الطاقة في آيسف 2021، كما التقى في مقر موهبة بنماذج مبتكرين طلبة سعوديين يمثلون المنتخب السعودي للعلوم والهندسة مشاركين في المنافسة مع 80 دولة.

ولفت وزير الطاقة إلى أن 80٪ من طلاب الجامعة يأتون من مختلف مناطق المملكة، وهذا شيء مميز ومبهج لذلك موضوع السكن للطالبات في الجامعة أمر مهم لذلك نجحنا هذه السنة في توفير السكن لـ200 طالبة، والعام الذي يليه سيتم توفير ما يقارب 200 طالبة، والذي يليه سيتم توفير السكن لجميع الطالبات حتى ولو وصلت نسبة القبول المتاحة للطالبات إلى 90٪؛ لأننا نريد أن ننتقل نقلة نوعية بعدم التفريق بين المقبولين في الجامعة من طلاب وطالبات طالما أن القبول معياره الجدارة.

وكانت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، أعلنت عن فتح باب القبول للعام الدراسي القادم 2021 / 2022م لدرجة البكالوريوس للطلاب والطالبات، وهذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها الجامعة أبوابها لقبول الطالبات لدرجة البكالوريوس.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
05:40 PM

وزير الطاقة: نقلة نوعية لجامعة الملك فهد والجدارة معيار القبول

أعلنت القبول لدرجة البكالوريوس للطلاب والطالبات

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
2,032

أكد وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن الجدارة فقط هي معيار القبول في الجامعة.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الجامعة تسعى إلى إحداث نقلة نوعية بعد إعلانها للمرة الأولى عن فتح أبوابها لقبول الطالبات لدرجة البكالوريوس للعام الدراسي القادم 2021 / 2022م، لافتًا إلى أن سكن الطالبات في جامعة البترول مهم لذلك نجحنا.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع "موهبة" ولقائه عبر دائرة تلفزيونية بـ70 من طلبة العالم المشاركين بمشاريع في مجال الطاقة في آيسف 2021، كما التقى في مقر موهبة بنماذج مبتكرين طلبة سعوديين يمثلون المنتخب السعودي للعلوم والهندسة مشاركين في المنافسة مع 80 دولة.

ولفت وزير الطاقة إلى أن 80٪ من طلاب الجامعة يأتون من مختلف مناطق المملكة، وهذا شيء مميز ومبهج لذلك موضوع السكن للطالبات في الجامعة أمر مهم لذلك نجحنا هذه السنة في توفير السكن لـ200 طالبة، والعام الذي يليه سيتم توفير ما يقارب 200 طالبة، والذي يليه سيتم توفير السكن لجميع الطالبات حتى ولو وصلت نسبة القبول المتاحة للطالبات إلى 90٪؛ لأننا نريد أن ننتقل نقلة نوعية بعدم التفريق بين المقبولين في الجامعة من طلاب وطالبات طالما أن القبول معياره الجدارة.

وكانت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، أعلنت عن فتح باب القبول للعام الدراسي القادم 2021 / 2022م لدرجة البكالوريوس للطلاب والطالبات، وهذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها الجامعة أبوابها لقبول الطالبات لدرجة البكالوريوس.

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