"أخصائية": هذه الأغذية تدعم جهاز المناعة ضد فيروس كورونا

تُعتبر مصدرًا للفيتامين الذي يحفز إنتاج الخلايا التي تقتل الفيروسات

كشفت أخصائية تغذية روسية، أن الدهون الحيوانية تُساعد في دعم جهاز المناعة؛ خاصة ضد "كورونا" ومتحوره الأخير "أوميكرون".

وأوصت البروفيسورة في الوكالة البيولوجية الطبية الفيدرالية في روسيا، أخصائية الغذاء، مارغاريتا كوروليوفا، بإضافة الدهون الحيوانية في وجبة الصباح لدعم الجسم في بيئة قلوية تُقلل من نشاط الفيروسات والبكتيريا.

وقالت في حديثها لوكالة "موسكو" الإخبارية: "يُعد التنفس من الوظائف الرئيسية للدهون الحيوانية في الجسم، والجهاز السنخي لأنسجة الرئة مبطن بالمادة الخافضة للتوتر السطحي، التي تعتمد على أكثر من 90% من الدهون المشبعة.

وتُحدد جودة المادة الخافضة للتوتر السطحي وتهوية الرئتين وعدم دقة تبادل الغازات والأكسجين في الجسم، غطاء الدهون في كل خلية، أي غشاء الخلية، الذي يحتوي أيضًا على الدهون المشبعة، ويدعم المناعة الخلوية؛ مما يمنع الفيروس من التكاثر والانتشار بسرعة".

وأشارت أيضًا -وفق "روسيا اليوم"- إلى أن الدهون الحيوانية مصدر لفيتامين "A" الذي يحفز إنتاج الخلايا التي تقتل البكتيريا والفيروسات الضارة، وفيتامين "E" الذي له خصائص مضادة للأكسدة.

وتم اكتشاف متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، أو ما يسمى علميًّا B.1.1.529، في بوتسوانا وجنوب إفريقيا في نوفمبر الماضي.

ويرى الخبراء أن هذا المتحور يمكن أن يصيب المتعافين والملقّحين. وقد تم العثور على المتحور الجديد في 110 دول، بما فيها روسيا. وتنتشر هذه السلالة بشكل أسرع من سلالة "دلتا" السابقة، وتصبح مهيمنة في العالم.