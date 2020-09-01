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"الشراري" يواصل جولاته التفقدية لمشروعات "النقل" بعسير ويشكر الكهرباء والتحلية

أكد ضرورة تذليل العقبات والصعاب للانتهاء من المشروعات الخدمية

تَفَقّد مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس مطلق بن الأسمر الشراري، والفريق الفني من مهندسين ومشرفين واستشاريين، عددًا من الطرق والمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة.

وأوضح "الشراري" أن هذه الجولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير عسير الأمير "تركي بن طلال" والمهندس صالح الجاسر وزير النقل، وبمتابعة المهندس بدر الدلامي نائب الوزير لشؤون الطرق.

وأضاف "الشراري" أن الجولة تأتي استمرارًا للجولات التفقدية للمشروعات والطرق لمتابعة سير العمل بها أولًا بأول، والوقوف على معوقات سير العمل من أجل تذليل العقبات والصعاب.

وبيّن أن الجولة شملت مشروع تقاطع (طريق الأربعين- المنسك) مع طريق الملك عبدالله، الذي تمت ترسيته مؤخرًا على إحدى الشركات الوطنية، بعد أن تم سحبه من المقاول المتعثر السابق حيث يجري الإعداد لتنفيذ تحويلة مرورية تُحقق متطلبات السلامة المرورية لفتح مناطق عمل جديدة.

وشملت الجولة تَفَقّد مشروع طرق جامعة الملك خالد؛ حيث أكد "الشراري" أهمية الانتهاء منه خلال المدة المعتمدة للمشروع بدون تأخير، إضافة إلى لفت نظر المقاول بخصوص تكثيف وسائل السلامة بمناطق العمل حسب مواصفات وزارة النقل وبما يحقق حركة مرور آمنة.

وفي ختام الجولة، شكر شركة الكهرباء على تجاوبها في البدء بترحيل أعمدة الكهرباء التي تتعارض مع أعمال المشروع، وكذلك المؤسسة العامة لتحلية المياه بالشقيق على سرعة التنسيق الإيجابي في الأعمال المشتركة وما تم الاتفاق عليه لتذليل العوائق، ويتطلع للالتزام بالبرنامج الزمني حسب المحضر المشترك بما يكفل إنجاز المشروع في وقته المحدد.

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"الشراري" يواصل جولاته التفقدية لمشروعات "النقل" بعسير ويشكر الكهرباء والتحلية
سبق

تَفَقّد مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس مطلق بن الأسمر الشراري، والفريق الفني من مهندسين ومشرفين واستشاريين، عددًا من الطرق والمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة.

وأوضح "الشراري" أن هذه الجولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير عسير الأمير "تركي بن طلال" والمهندس صالح الجاسر وزير النقل، وبمتابعة المهندس بدر الدلامي نائب الوزير لشؤون الطرق.

وأضاف "الشراري" أن الجولة تأتي استمرارًا للجولات التفقدية للمشروعات والطرق لمتابعة سير العمل بها أولًا بأول، والوقوف على معوقات سير العمل من أجل تذليل العقبات والصعاب.

وبيّن أن الجولة شملت مشروع تقاطع (طريق الأربعين- المنسك) مع طريق الملك عبدالله، الذي تمت ترسيته مؤخرًا على إحدى الشركات الوطنية، بعد أن تم سحبه من المقاول المتعثر السابق حيث يجري الإعداد لتنفيذ تحويلة مرورية تُحقق متطلبات السلامة المرورية لفتح مناطق عمل جديدة.

وشملت الجولة تَفَقّد مشروع طرق جامعة الملك خالد؛ حيث أكد "الشراري" أهمية الانتهاء منه خلال المدة المعتمدة للمشروع بدون تأخير، إضافة إلى لفت نظر المقاول بخصوص تكثيف وسائل السلامة بمناطق العمل حسب مواصفات وزارة النقل وبما يحقق حركة مرور آمنة.

وفي ختام الجولة، شكر شركة الكهرباء على تجاوبها في البدء بترحيل أعمدة الكهرباء التي تتعارض مع أعمال المشروع، وكذلك المؤسسة العامة لتحلية المياه بالشقيق على سرعة التنسيق الإيجابي في الأعمال المشتركة وما تم الاتفاق عليه لتذليل العوائق، ويتطلع للالتزام بالبرنامج الزمني حسب المحضر المشترك بما يكفل إنجاز المشروع في وقته المحدد.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
02:00 PM

"الشراري" يواصل جولاته التفقدية لمشروعات "النقل" بعسير ويشكر الكهرباء والتحلية

أكد ضرورة تذليل العقبات والصعاب للانتهاء من المشروعات الخدمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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تَفَقّد مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس مطلق بن الأسمر الشراري، والفريق الفني من مهندسين ومشرفين واستشاريين، عددًا من الطرق والمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة.

وأوضح "الشراري" أن هذه الجولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات أمير عسير الأمير "تركي بن طلال" والمهندس صالح الجاسر وزير النقل، وبمتابعة المهندس بدر الدلامي نائب الوزير لشؤون الطرق.

وأضاف "الشراري" أن الجولة تأتي استمرارًا للجولات التفقدية للمشروعات والطرق لمتابعة سير العمل بها أولًا بأول، والوقوف على معوقات سير العمل من أجل تذليل العقبات والصعاب.

وبيّن أن الجولة شملت مشروع تقاطع (طريق الأربعين- المنسك) مع طريق الملك عبدالله، الذي تمت ترسيته مؤخرًا على إحدى الشركات الوطنية، بعد أن تم سحبه من المقاول المتعثر السابق حيث يجري الإعداد لتنفيذ تحويلة مرورية تُحقق متطلبات السلامة المرورية لفتح مناطق عمل جديدة.

وشملت الجولة تَفَقّد مشروع طرق جامعة الملك خالد؛ حيث أكد "الشراري" أهمية الانتهاء منه خلال المدة المعتمدة للمشروع بدون تأخير، إضافة إلى لفت نظر المقاول بخصوص تكثيف وسائل السلامة بمناطق العمل حسب مواصفات وزارة النقل وبما يحقق حركة مرور آمنة.

وفي ختام الجولة، شكر شركة الكهرباء على تجاوبها في البدء بترحيل أعمدة الكهرباء التي تتعارض مع أعمال المشروع، وكذلك المؤسسة العامة لتحلية المياه بالشقيق على سرعة التنسيق الإيجابي في الأعمال المشتركة وما تم الاتفاق عليه لتذليل العوائق، ويتطلع للالتزام بالبرنامج الزمني حسب المحضر المشترك بما يكفل إنجاز المشروع في وقته المحدد.

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