محافظ المخواة يستقبل مدير التعليم ويتسلم تقرير نهاية العام الدراسي

"الهزاني" وقف على نسب النجاح بكل مرحلة والحاصلين على تقدير ممتاز

استقبل محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني في مكتبه اليوم مدير تعليم المخواة الدكتور علي الجالوق يرافقه مدير الإعلام والاتصال ناصر بن محمد العُمري.

وخلال الاستقبال استمع الهزاني إلى شرح مفصل من الجالوق عن أعمال نهاية العام الدراسي ونسب النجاح في كل مرحلة ونسب النجاح النوعي والحاصلين على تقدير ممتاز في كل مرحلة ونسبة الطلاب والطالبات الحاصلين على100 % .

كما استعرض الجالوق خلال اللقاء أبرز مظاهر الاحتفاء بنجاح الطلاب والطالبات من قِبل المجتمع التعليمي ومظاهر توديع العام الدراسي ونماذج من انطباعات المجتمع التعليمي وأولياء الأمور حول تجربة التعليم عن بعد وأبرز مكتسبات المرحلة الحالية (التعليم عن بعد) في مجال رفع الوعي التقني ومهارات التعلم الذاتي.

وفي نهاية اللقاء تسلم الهزاني تقرير أعمال نهاية العام الدراسي الذي اشتمل على إحصائيات التغطيات الإعلامية وأشكال الدعم الفني للمدارس والأسر وإحصائيات عامة عن الزيارات الداعمة وأشكال الدعم الفني والتقني المقدم للمدارس والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم قبل وأثناء الاختبارات.