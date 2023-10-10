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"الخريف": نتائج إيجابية وممتازة لقطاع الصناعة خلال سبتمبر

استثمارات بـ8.7 مليار ريال وخلق 1735 فرصة وظيفية للسعوديين

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف، أن نتائج إيجابية وممتازة تحققت خلال شهر سبتمبر، حيث واصل القطاع الصناعي نموه.

وقال "الخريف": القطاع جذب استثمارات بأكثر من 8.7 مليار ريال وخلق 1735 فرصة وظيفية للسعوديين مقابل الاستغناء عن 633 وافداً.

وأضاف وزير الصناعة عبر حسابه في تويتر: سنواصل العمل؛ لضمان استمرار النتائج الإيجابية وبذل الجهد لتحقيق تطلعات الوطن وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخريف": نتائج إيجابية وممتازة لقطاع الصناعة خلال سبتمبر
سبق

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف، أن نتائج إيجابية وممتازة تحققت خلال شهر سبتمبر، حيث واصل القطاع الصناعي نموه.

وقال "الخريف": القطاع جذب استثمارات بأكثر من 8.7 مليار ريال وخلق 1735 فرصة وظيفية للسعوديين مقابل الاستغناء عن 633 وافداً.

وأضاف وزير الصناعة عبر حسابه في تويتر: سنواصل العمل؛ لضمان استمرار النتائج الإيجابية وبذل الجهد لتحقيق تطلعات الوطن وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
03:50 PM

"الخريف": نتائج إيجابية وممتازة لقطاع الصناعة خلال سبتمبر

استثمارات بـ8.7 مليار ريال وخلق 1735 فرصة وظيفية للسعوديين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف، أن نتائج إيجابية وممتازة تحققت خلال شهر سبتمبر، حيث واصل القطاع الصناعي نموه.

وقال "الخريف": القطاع جذب استثمارات بأكثر من 8.7 مليار ريال وخلق 1735 فرصة وظيفية للسعوديين مقابل الاستغناء عن 633 وافداً.

وأضاف وزير الصناعة عبر حسابه في تويتر: سنواصل العمل؛ لضمان استمرار النتائج الإيجابية وبذل الجهد لتحقيق تطلعات الوطن وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة.

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