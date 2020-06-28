وزير الحرس الوطني يوجّه بفتح التسجيل والقبول بكلية الملك خالد

وجّه وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بفتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الثانوية العامة.
وسيكون التقديم والتسجيل عبر موقع الكلية الإلكتروني على الرابط التاليKKMAR.GOV.SA
وجّه وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بفتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الثانوية العامة.
وسيكون التقديم والتسجيل عبر موقع الكلية الإلكتروني على الرابط التاليKKMAR.GOV.SA
وجّه وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بفتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الثانوية العامة.
وسيكون التقديم والتسجيل عبر موقع الكلية الإلكتروني على الرابط التاليKKMAR.GOV.SA
وجّه وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بفتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الثانوية العامة.
وسيكون التقديم والتسجيل عبر موقع الكلية الإلكتروني على الرابط التاليKKMAR.GOV.SA