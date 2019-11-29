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السلمي: ذكرى البيعة تشهد دعم وتطوير وتحديث كافة القطاعات

قال: مناسبة غالية على نفوسنا تجسد ما شهدته المملكة من نماء

رفع مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين ملكاً للمملكة.

وأوضح السلمي أن ذكرى البيعة الخامسة تأتي وبلادنا الغالية تنعم بالأمن والأمان وتسجل اسمها بكل فخر في صفحات التطور والتقدم والمنجزات الحضارية الكبيرة، لافتاً إلى ما شهدته مختلف قطاعات الدولة من دعم واهتمام وتحديث وتطوير في اللوائح والأنظمة والممارسات الإدارية الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في جودة العمل ورفع مستوى الأداء.

وأضاف السلمي أن ذكرى البيعة الخامسة مناسبة غالية على نفوسنا تجسد لنا ما شهدته المملكة من نماء وتعيدنا إلى استلهام قصص التضحية والبطولة التي صاحبت توحيد هذه البلاد المباركة لتستمر عجلة التنمية ويسير البناء بخُطى ثابتة.

ونوه السلمي بما حظيت به مختلف القطاعات وقطاع التعليم بشكل خاص من دعم ورعاية وتطوير واهتمام مؤكداً أن ذلك يعكس اهتمام القيادة وإيمانها العميق بأن الاستثمار في الإنسان هو أغلى وأهم درجات الاستثمار، مشيداً بالدعم الذي لقيته جامعة الملك خالد من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين مؤكداً أن ذلك حقق للجامعة منجزات كبيرة ومكّنها من توفير بيئة تعليمية متميزة.

ودعا السلمي في ختام تصريحه الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك العزم والحزم وقائد نهضتنا، وولي عهده الأمين وساعده الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحقق لهذه البلاد المباركة المزيد من التقدم والتطور والنماء.

ذكرى البيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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السلمي: ذكرى البيعة تشهد دعم وتطوير وتحديث كافة القطاعات
سبق

رفع مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين ملكاً للمملكة.

وأوضح السلمي أن ذكرى البيعة الخامسة تأتي وبلادنا الغالية تنعم بالأمن والأمان وتسجل اسمها بكل فخر في صفحات التطور والتقدم والمنجزات الحضارية الكبيرة، لافتاً إلى ما شهدته مختلف قطاعات الدولة من دعم واهتمام وتحديث وتطوير في اللوائح والأنظمة والممارسات الإدارية الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في جودة العمل ورفع مستوى الأداء.

وأضاف السلمي أن ذكرى البيعة الخامسة مناسبة غالية على نفوسنا تجسد لنا ما شهدته المملكة من نماء وتعيدنا إلى استلهام قصص التضحية والبطولة التي صاحبت توحيد هذه البلاد المباركة لتستمر عجلة التنمية ويسير البناء بخُطى ثابتة.

ونوه السلمي بما حظيت به مختلف القطاعات وقطاع التعليم بشكل خاص من دعم ورعاية وتطوير واهتمام مؤكداً أن ذلك يعكس اهتمام القيادة وإيمانها العميق بأن الاستثمار في الإنسان هو أغلى وأهم درجات الاستثمار، مشيداً بالدعم الذي لقيته جامعة الملك خالد من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين مؤكداً أن ذلك حقق للجامعة منجزات كبيرة ومكّنها من توفير بيئة تعليمية متميزة.

ودعا السلمي في ختام تصريحه الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك العزم والحزم وقائد نهضتنا، وولي عهده الأمين وساعده الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحقق لهذه البلاد المباركة المزيد من التقدم والتطور والنماء.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
11:55 PM

السلمي: ذكرى البيعة تشهد دعم وتطوير وتحديث كافة القطاعات

قال: مناسبة غالية على نفوسنا تجسد ما شهدته المملكة من نماء

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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رفع مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة الذكرى الخامسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين ملكاً للمملكة.

وأوضح السلمي أن ذكرى البيعة الخامسة تأتي وبلادنا الغالية تنعم بالأمن والأمان وتسجل اسمها بكل فخر في صفحات التطور والتقدم والمنجزات الحضارية الكبيرة، لافتاً إلى ما شهدته مختلف قطاعات الدولة من دعم واهتمام وتحديث وتطوير في اللوائح والأنظمة والممارسات الإدارية الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في جودة العمل ورفع مستوى الأداء.

وأضاف السلمي أن ذكرى البيعة الخامسة مناسبة غالية على نفوسنا تجسد لنا ما شهدته المملكة من نماء وتعيدنا إلى استلهام قصص التضحية والبطولة التي صاحبت توحيد هذه البلاد المباركة لتستمر عجلة التنمية ويسير البناء بخُطى ثابتة.

ونوه السلمي بما حظيت به مختلف القطاعات وقطاع التعليم بشكل خاص من دعم ورعاية وتطوير واهتمام مؤكداً أن ذلك يعكس اهتمام القيادة وإيمانها العميق بأن الاستثمار في الإنسان هو أغلى وأهم درجات الاستثمار، مشيداً بالدعم الذي لقيته جامعة الملك خالد من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين مؤكداً أن ذلك حقق للجامعة منجزات كبيرة ومكّنها من توفير بيئة تعليمية متميزة.

ودعا السلمي في ختام تصريحه الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك العزم والحزم وقائد نهضتنا، وولي عهده الأمين وساعده الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحقق لهذه البلاد المباركة المزيد من التقدم والتطور والنماء.

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