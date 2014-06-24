"العرجاني" قائدًا لقوة المهمات والواجبات الخاصة في الأفلاج

صدر قرار مدير شرطة الرياض، اللواء فهد زيد المطيري، بنقل مدير دوريات الشرطة بالأفلاج، الرئيس رقباء الدكتور عبدالهادي بن فهاد العرجاني، إلى قوة المهمات والواجبات الخاصة بالأفلاج، وتكليفه قائدًا لها.

يُشار إلى أن "العرجاني" من القيادات الأمنية المتميزة، ويمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات، تمثلت في ضبط جناة، والإطاحة بمطلوبين، والتصدي للمخالفات الأمنية والجنائية.