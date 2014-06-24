"العرجاني" قائدًا لقوة المهمات والواجبات الخاصة في الأفلاج
صدر قرار مدير شرطة الرياض، اللواء فهد زيد المطيري، بنقل مدير دوريات الشرطة بالأفلاج، الرئيس رقباء الدكتور عبدالهادي بن فهاد العرجاني، إلى قوة المهمات والواجبات الخاصة بالأفلاج، وتكليفه قائدًا لها.
يُشار إلى أن "العرجاني" من القيادات الأمنية المتميزة، ويمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات، تمثلت في ضبط جناة، والإطاحة بمطلوبين، والتصدي للمخالفات الأمنية والجنائية.
"العرجاني" قائدًا لقوة المهمات والواجبات الخاصة في الأفلاج
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-06-23
صدر قرار مدير شرطة الرياض، اللواء فهد زيد المطيري، بنقل مدير دوريات الشرطة بالأفلاج، الرئيس رقباء الدكتور عبدالهادي بن فهاد العرجاني، إلى قوة المهمات والواجبات الخاصة بالأفلاج، وتكليفه قائدًا لها.
يُشار إلى أن "العرجاني" من القيادات الأمنية المتميزة، ويمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات، تمثلت في ضبط جناة، والإطاحة بمطلوبين، والتصدي للمخالفات الأمنية والجنائية.
23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
10:03 PM
"العرجاني" قائدًا لقوة المهمات والواجبات الخاصة في الأفلاج
صدر قرار مدير شرطة الرياض، اللواء فهد زيد المطيري، بنقل مدير دوريات الشرطة بالأفلاج، الرئيس رقباء الدكتور عبدالهادي بن فهاد العرجاني، إلى قوة المهمات والواجبات الخاصة بالأفلاج، وتكليفه قائدًا لها.
يُشار إلى أن "العرجاني" من القيادات الأمنية المتميزة، ويمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات، تمثلت في ضبط جناة، والإطاحة بمطلوبين، والتصدي للمخالفات الأمنية والجنائية.