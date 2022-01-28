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شاهد.. الغبار يجتاح الأفلاج ويُسقط الخزانات والمستشفى العام يتأهب

في موجة تدنت معها الرؤية الأفقية لمسافة قصيرة

اجتاحت محافظة الأفلاج ظهر اليوم الاثنين موجة غبار مصحوبة برياح نشطة تسبب في تساقط خزانات المياه وتحطمها، وتدنت معها الرؤية الأفقية لمسافة قصيرة.

وشهد قسم الطوارئ بمستشفى الأفلاج العام توافد أعداد من المراجعين خاصة من يعانون من أمرض الربو والحساسية والتهابات الصدر، ورفع قسم الطوارئ حالة التأهب بسبب موجة الغبار لاستقبال المراجعين.

فيما شهدت تقاطعات طرقات المحافظة دوريات المرور لتسهيل حركة السير وتنظيمها؛ تحسباً للحالات الطارئة نتيجة موجة الغبار التي حدّت من الرؤية الأفقية لمسافات قصيرة.

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شاهد.. الغبار يجتاح الأفلاج ويُسقط الخزانات والمستشفى العام يتأهب
سبق

اجتاحت محافظة الأفلاج ظهر اليوم الاثنين موجة غبار مصحوبة برياح نشطة تسبب في تساقط خزانات المياه وتحطمها، وتدنت معها الرؤية الأفقية لمسافة قصيرة.

وشهد قسم الطوارئ بمستشفى الأفلاج العام توافد أعداد من المراجعين خاصة من يعانون من أمرض الربو والحساسية والتهابات الصدر، ورفع قسم الطوارئ حالة التأهب بسبب موجة الغبار لاستقبال المراجعين.

فيما شهدت تقاطعات طرقات المحافظة دوريات المرور لتسهيل حركة السير وتنظيمها؛ تحسباً للحالات الطارئة نتيجة موجة الغبار التي حدّت من الرؤية الأفقية لمسافات قصيرة.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
07:41 PM

شاهد.. الغبار يجتاح الأفلاج ويُسقط الخزانات والمستشفى العام يتأهب

في موجة تدنت معها الرؤية الأفقية لمسافة قصيرة

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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3,790

اجتاحت محافظة الأفلاج ظهر اليوم الاثنين موجة غبار مصحوبة برياح نشطة تسبب في تساقط خزانات المياه وتحطمها، وتدنت معها الرؤية الأفقية لمسافة قصيرة.

وشهد قسم الطوارئ بمستشفى الأفلاج العام توافد أعداد من المراجعين خاصة من يعانون من أمرض الربو والحساسية والتهابات الصدر، ورفع قسم الطوارئ حالة التأهب بسبب موجة الغبار لاستقبال المراجعين.

فيما شهدت تقاطعات طرقات المحافظة دوريات المرور لتسهيل حركة السير وتنظيمها؛ تحسباً للحالات الطارئة نتيجة موجة الغبار التي حدّت من الرؤية الأفقية لمسافات قصيرة.

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