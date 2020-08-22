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إصابة 1.288 بريطانياً جديداً بـ"كورونا"

تسجيل 18 وفاة خلال يوم

سجلت الحكومة البريطانية 1.288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (السبت)، وهي أعلى من حصيلة أمس التي وصلت 1.033 إصابة.

وأوضحت بيانات الحكومة أن 18 شخصاً جديداً توفوا، بعد 28 يومًا من تشخيص إصابتهم بـ"كورونا"، وفقاً لـ"رويترز".

يأتي تسجيل الحالات الجديدة، مع تكثيف الحكومة الاختبارات لكبح انتشار الفيروس، وتخفيف القيود التي تشل حركة الاقتصاد.

فيروس كورونا الجديد

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إصابة 1.288 بريطانياً جديداً بـ"كورونا"
سبق

سجلت الحكومة البريطانية 1.288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (السبت)، وهي أعلى من حصيلة أمس التي وصلت 1.033 إصابة.

وأوضحت بيانات الحكومة أن 18 شخصاً جديداً توفوا، بعد 28 يومًا من تشخيص إصابتهم بـ"كورونا"، وفقاً لـ"رويترز".

يأتي تسجيل الحالات الجديدة، مع تكثيف الحكومة الاختبارات لكبح انتشار الفيروس، وتخفيف القيود التي تشل حركة الاقتصاد.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
08:31 PM
اخر تعديل
22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
10:00 PM

إصابة 1.288 بريطانياً جديداً بـ"كورونا"

تسجيل 18 وفاة خلال يوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الحكومة البريطانية 1.288 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (السبت)، وهي أعلى من حصيلة أمس التي وصلت 1.033 إصابة.

وأوضحت بيانات الحكومة أن 18 شخصاً جديداً توفوا، بعد 28 يومًا من تشخيص إصابتهم بـ"كورونا"، وفقاً لـ"رويترز".

يأتي تسجيل الحالات الجديدة، مع تكثيف الحكومة الاختبارات لكبح انتشار الفيروس، وتخفيف القيود التي تشل حركة الاقتصاد.

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