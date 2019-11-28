النصر يتعادل أمام شباب أهلي دبي.. وديًّا

تعادل الفريق الأول بنادي النصر، اليوم الخميس، بهدف لمثله مع نظيره شباب أهلي دبي الإماراتي؛ حيث نجح بتسجيل هدف النصر"جوليانو".



وشهدت المباراة الودية مشاركة الكابتن عبدالفتاح آدم في الدقيقة 65.



دخل روي فيتوريا المباراة بتشكيل مكون من:

وليد عبدالله - عمر هوساوي - عبدالإله العمري - عوض خميس - فهد الجميعة - عبدالرحمن الدوسري - بيتروس - جوليانو - أحمد موسى - نور الدين امرابط - عبدالرزاق حمـدالله.



من جانب آخر يجري الفريق تدريباته غدًا الجمعة في الفترة الصباحية، على أن تغادر بعثة الفريق دبي مساء متوجهة إلى الرياض.



ومن جهة ثانية واصل خماسي النصر المصابون برنامجهم التأهيلي والعلاجي؛ وهم: عبدالله مادو، وعبدالرحمن العبيد، وعبدالعزيز الجبرين، وحمد آل منصور، وعبدالله الخيبري.