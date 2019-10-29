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100 موظف وموظفة بـ"صحة الرياض" يشاركون في دورة عن ثقافة الادخار

مواكبة لـ"رؤية 2030" ونفذها مركز المسؤولية الاجتماعية

نفذ المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية دورة تدريبية عن الوعي المالي وثقافة الادخار، وذلك في مقر الشؤون الصحية بالرياض التابعة لوزارة الصحة، واستفاد منها أكثر من ١٠٠ موظف وموظفة.

ويأتي تنفيذ الدورة مواكبةً لرؤية ٢٠٣٠ الهادفة لرفع نسبة ثقافة الادخار لدى الأسر السعودية من ٦ ٪ إلى ١٠ ٪، وبرعاية من البنك السعودي الفرنسي الذي صمم خطة متكاملة لدعم ذلك الهدف من خلال دعم وتقديم عدد من الدورات التوعوية والتثقيفية في عدد من الجهات الحكومية، بدأها بوزارة العمل، وبعدها وزارة التعليم، ومن ثم وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأخيراً وزارة الصحة، وتختتم الدورات بوزارة التجارة والاستثمار.

وتأتي الدورة ضمن دعم أهداف "رؤية ٢٠٣٠"، وتصب الدورات في صالح تعريف المجتمع بأهمية ثقافة الادخار، حيث تعاني الأسر السعودية من شبه الانعدام لتلك الثقافة؛ ما سبب مشاكل مالية جرت خلفها قصص مأساوية لعدد من الأسر.

ولذلك ركزت الرؤية على تثقيف المجتمع بأهمية ذلك المفهوم، خاصة من خلال مثل هذه الجهات المالية التي يعول عليها دعم برامج المسؤولية الاجتماعية وتوعية المجتمع.

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100 موظف وموظفة بـ"صحة الرياض" يشاركون في دورة عن ثقافة الادخار
سبق

نفذ المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية دورة تدريبية عن الوعي المالي وثقافة الادخار، وذلك في مقر الشؤون الصحية بالرياض التابعة لوزارة الصحة، واستفاد منها أكثر من ١٠٠ موظف وموظفة.

ويأتي تنفيذ الدورة مواكبةً لرؤية ٢٠٣٠ الهادفة لرفع نسبة ثقافة الادخار لدى الأسر السعودية من ٦ ٪ إلى ١٠ ٪، وبرعاية من البنك السعودي الفرنسي الذي صمم خطة متكاملة لدعم ذلك الهدف من خلال دعم وتقديم عدد من الدورات التوعوية والتثقيفية في عدد من الجهات الحكومية، بدأها بوزارة العمل، وبعدها وزارة التعليم، ومن ثم وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأخيراً وزارة الصحة، وتختتم الدورات بوزارة التجارة والاستثمار.

وتأتي الدورة ضمن دعم أهداف "رؤية ٢٠٣٠"، وتصب الدورات في صالح تعريف المجتمع بأهمية ثقافة الادخار، حيث تعاني الأسر السعودية من شبه الانعدام لتلك الثقافة؛ ما سبب مشاكل مالية جرت خلفها قصص مأساوية لعدد من الأسر.

ولذلك ركزت الرؤية على تثقيف المجتمع بأهمية ذلك المفهوم، خاصة من خلال مثل هذه الجهات المالية التي يعول عليها دعم برامج المسؤولية الاجتماعية وتوعية المجتمع.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
11:53 PM

100 موظف وموظفة بـ"صحة الرياض" يشاركون في دورة عن ثقافة الادخار

مواكبة لـ"رؤية 2030" ونفذها مركز المسؤولية الاجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذ المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية دورة تدريبية عن الوعي المالي وثقافة الادخار، وذلك في مقر الشؤون الصحية بالرياض التابعة لوزارة الصحة، واستفاد منها أكثر من ١٠٠ موظف وموظفة.

ويأتي تنفيذ الدورة مواكبةً لرؤية ٢٠٣٠ الهادفة لرفع نسبة ثقافة الادخار لدى الأسر السعودية من ٦ ٪ إلى ١٠ ٪، وبرعاية من البنك السعودي الفرنسي الذي صمم خطة متكاملة لدعم ذلك الهدف من خلال دعم وتقديم عدد من الدورات التوعوية والتثقيفية في عدد من الجهات الحكومية، بدأها بوزارة العمل، وبعدها وزارة التعليم، ومن ثم وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأخيراً وزارة الصحة، وتختتم الدورات بوزارة التجارة والاستثمار.

وتأتي الدورة ضمن دعم أهداف "رؤية ٢٠٣٠"، وتصب الدورات في صالح تعريف المجتمع بأهمية ثقافة الادخار، حيث تعاني الأسر السعودية من شبه الانعدام لتلك الثقافة؛ ما سبب مشاكل مالية جرت خلفها قصص مأساوية لعدد من الأسر.

ولذلك ركزت الرؤية على تثقيف المجتمع بأهمية ذلك المفهوم، خاصة من خلال مثل هذه الجهات المالية التي يعول عليها دعم برامج المسؤولية الاجتماعية وتوعية المجتمع.

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