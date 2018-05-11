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"الزكاة والدخل": تم التحقيق في فيديو الفاتورة والتأكد من المخالفة ومعاقبة المنشأة

بعد انتشار مقطع يوثّق قيام إحدى المنشآت بمخالفة نظام ضريبة القيمة المضافة

أصدرت هيئة الزكاة والدخل، بياناً حول مقطع فيديو متداول وثّق قيام إحدى المنشآت بمخالفة نظام ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الهيئة، في بيانا لها، إنه تم التحقيق في الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام مواطن بعرض فاتورة لإحدى منشآت الخضار والفاكهة التي ذكر فيها أن المنشأة قامت بتغيير مبلغ الفاتورة إلى مبلغ مختلف تماماً عن الحقيقي بغرض إخفاء بعض المعلومات.

وأضافت أنه بالتنسيق مع المختصين في وزارة التجارة، تم التحقق من صحة المخالفة، حيث نتج عنه ثبوت قيام المنشاة بمخالفة بعض أحكام النظام مما تطلب إيقاع العقوبة اللازمة.

وأهابت الهيئة العامة للزكاة والدخل بجميع المواطنين والمقيمين إلى إمكانية التحقق ما إذا كانت المنشأة مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة أم لا، وكذلك الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة للهواتف الذكية، أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

الهيئة العامة للزكاة والدخل

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"الزكاة والدخل": تم التحقيق في فيديو الفاتورة والتأكد من المخالفة ومعاقبة المنشأة
سبق

أصدرت هيئة الزكاة والدخل، بياناً حول مقطع فيديو متداول وثّق قيام إحدى المنشآت بمخالفة نظام ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الهيئة، في بيانا لها، إنه تم التحقيق في الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام مواطن بعرض فاتورة لإحدى منشآت الخضار والفاكهة التي ذكر فيها أن المنشأة قامت بتغيير مبلغ الفاتورة إلى مبلغ مختلف تماماً عن الحقيقي بغرض إخفاء بعض المعلومات.

وأضافت أنه بالتنسيق مع المختصين في وزارة التجارة، تم التحقق من صحة المخالفة، حيث نتج عنه ثبوت قيام المنشاة بمخالفة بعض أحكام النظام مما تطلب إيقاع العقوبة اللازمة.

وأهابت الهيئة العامة للزكاة والدخل بجميع المواطنين والمقيمين إلى إمكانية التحقق ما إذا كانت المنشأة مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة أم لا، وكذلك الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة للهواتف الذكية، أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
01:03 PM

"الزكاة والدخل": تم التحقيق في فيديو الفاتورة والتأكد من المخالفة ومعاقبة المنشأة

بعد انتشار مقطع يوثّق قيام إحدى المنشآت بمخالفة نظام ضريبة القيمة المضافة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
6,936

أصدرت هيئة الزكاة والدخل، بياناً حول مقطع فيديو متداول وثّق قيام إحدى المنشآت بمخالفة نظام ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الهيئة، في بيانا لها، إنه تم التحقيق في الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام مواطن بعرض فاتورة لإحدى منشآت الخضار والفاكهة التي ذكر فيها أن المنشأة قامت بتغيير مبلغ الفاتورة إلى مبلغ مختلف تماماً عن الحقيقي بغرض إخفاء بعض المعلومات.

وأضافت أنه بالتنسيق مع المختصين في وزارة التجارة، تم التحقق من صحة المخالفة، حيث نتج عنه ثبوت قيام المنشاة بمخالفة بعض أحكام النظام مما تطلب إيقاع العقوبة اللازمة.

وأهابت الهيئة العامة للزكاة والدخل بجميع المواطنين والمقيمين إلى إمكانية التحقق ما إذا كانت المنشأة مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة أم لا، وكذلك الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة للهواتف الذكية، أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

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