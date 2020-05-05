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"الصحة" : تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 30251

"صورة جديدة تماماً لكل شيء".. هل ظهر "كورونا" في فرنسا قبل الصين؟

"الصحة العالمية" تطالب بالتدقيق في الحالات المبكرة

اعتبرت منظمة الصحة العالمية اليوم (الثلاثاء)، أن تقريرًا عن ظهور حالة "كوفيد-19" في فرنسا في ديسمبر (كانون الأول)، أي أبكر مما كان يعتقد عن موعد بدء انتشار المرض، ليس مفاجئًا، مطالبة الدول الأخرى بتحري أي حالات مبكرة أخرى يشتبه أنها للمرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية بظهور الفيروس، لأول مرة يوم 31 ديسمبر، ولم يكن يعتقد أنه ظهر في أوروبا حتى يناير (كانون الثاني)، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، في إفادة بالأمم المتحدة في جنيف، أن التقارير الفرنسية تعطي صورة جديدة تمامًا لكل شيء.

وأضاف أن النتائج تساعد في فهم الانتشار المحتمل للفيروس المسبب لـ"كوفيد-19" بشكل أفضل، وأن حالات مبكرة أخرى قد تظهر من إعادة فحص العينات.

وتوصل مستشفى في فرنسا أعاد فحص عينات لمرضى الالتهاب الرئوي إلى أنه عالج رجلاً كان مصابًا بمرض "كوفيد-19" في 27 ديسمبر، قبل نحو شهر من تأكيد الحكومة الفرنسية ظهور أول حالة.

فيروس كورونا الجديد

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"صورة جديدة تماماً لكل شيء".. هل ظهر "كورونا" في فرنسا قبل الصين؟
سبق

اعتبرت منظمة الصحة العالمية اليوم (الثلاثاء)، أن تقريرًا عن ظهور حالة "كوفيد-19" في فرنسا في ديسمبر (كانون الأول)، أي أبكر مما كان يعتقد عن موعد بدء انتشار المرض، ليس مفاجئًا، مطالبة الدول الأخرى بتحري أي حالات مبكرة أخرى يشتبه أنها للمرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية بظهور الفيروس، لأول مرة يوم 31 ديسمبر، ولم يكن يعتقد أنه ظهر في أوروبا حتى يناير (كانون الثاني)، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، في إفادة بالأمم المتحدة في جنيف، أن التقارير الفرنسية تعطي صورة جديدة تمامًا لكل شيء.

وأضاف أن النتائج تساعد في فهم الانتشار المحتمل للفيروس المسبب لـ"كوفيد-19" بشكل أفضل، وأن حالات مبكرة أخرى قد تظهر من إعادة فحص العينات.

وتوصل مستشفى في فرنسا أعاد فحص عينات لمرضى الالتهاب الرئوي إلى أنه عالج رجلاً كان مصابًا بمرض "كوفيد-19" في 27 ديسمبر، قبل نحو شهر من تأكيد الحكومة الفرنسية ظهور أول حالة.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
04:38 PM

"صورة جديدة تماماً لكل شيء".. هل ظهر "كورونا" في فرنسا قبل الصين؟

"الصحة العالمية" تطالب بالتدقيق في الحالات المبكرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبرت منظمة الصحة العالمية اليوم (الثلاثاء)، أن تقريرًا عن ظهور حالة "كوفيد-19" في فرنسا في ديسمبر (كانون الأول)، أي أبكر مما كان يعتقد عن موعد بدء انتشار المرض، ليس مفاجئًا، مطالبة الدول الأخرى بتحري أي حالات مبكرة أخرى يشتبه أنها للمرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية بظهور الفيروس، لأول مرة يوم 31 ديسمبر، ولم يكن يعتقد أنه ظهر في أوروبا حتى يناير (كانون الثاني)، وفقاً لـ"رويترز".

وذكر المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، في إفادة بالأمم المتحدة في جنيف، أن التقارير الفرنسية تعطي صورة جديدة تمامًا لكل شيء.

وأضاف أن النتائج تساعد في فهم الانتشار المحتمل للفيروس المسبب لـ"كوفيد-19" بشكل أفضل، وأن حالات مبكرة أخرى قد تظهر من إعادة فحص العينات.

وتوصل مستشفى في فرنسا أعاد فحص عينات لمرضى الالتهاب الرئوي إلى أنه عالج رجلاً كان مصابًا بمرض "كوفيد-19" في 27 ديسمبر، قبل نحو شهر من تأكيد الحكومة الفرنسية ظهور أول حالة.

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