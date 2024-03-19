كوريا الجنوبية: 7 وفيات إضافية و152 إصابة جديدة بكورونا

المكسيك 25 إصابة جديدة.. والفيروس يظهر في السلفادور لأول مرة

أعلنت كوريا الجنوبية، تسجيل 7 وفيات إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي وفيات الفيروس هناك إلى 91 حالة.

وذكرت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية أيضًا تسجيل 152 إصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 8565 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وغادرت الحجر الصحي بلغ 1947.

المكسيك تسجل 25 حالة

كما أعلنت المكسيك تسجيل 25 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الحالات إلى 118.

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية أن هناك 314 حالة مشتبهًا في إصابتها بالفيروس.

وأضافت أن 787 حالة جاءت نتيجةُ تحاليلِها سلبيةً للفيروس.

السلفادور تسجل أول إصابة

وأكد رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في بلاده، بعد أن كانت واحدة من ثلاث دول في أمريكا اللاتينية لم يتم تسجيل أي إصابات بها.

وقال "أبو كيلة" في بيان متلفز: "لقد تم نقل الشخص المصاب إلى مستشفى ميتابان كمريض محتمل بكورونا، لقد تم عزل المريض بالفعل، لقد اختلط بالكثير من الأشخاص ولا نستبعد إمكانية أن يكون نقل لهم العدوى".

وأشار إلى أن السلطات لا تعلم عدد الأشخاص الذين اختلط بهم هذا الشخص؛ لكنها تتحقق من الأمر.