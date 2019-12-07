واشنطن: "سليماني" في بغداد لاختيار رئيس الوزراء المقبل.. الأمر مرفوض

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شنكر: إن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني "لديه سجل في انتهاك السيادة العراقية، وهو موجود في بغداد لاختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل، وهذا أمر مرفوض. ويأتي ذلك فيما يواصل المتظاهرون العراقيون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، مع انضمام المعتصمين في المدن الشمالية، والغربية؛ احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي؛ للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد، والتي شهدت سقوط ما لا يقل عن 350 شخصًا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003. وأكّد شنكر على دعم بلاده للمتظاهرين العراقيين، كما لم يستبعد إدراج أسماء مسؤولين آخرين على قائمة العقوبات الأمريكية، قائلًا: "نحن نجري مراجعة مستمرة" للقائمة. وشدد المسؤول بالخارجية الأمريكية في مقابلة خاصة مع قناتي "العربية" و"الحدث"، وفق ما نقلته سبوتنيك عربي؛ على أن "سليماني ينتهك حظر السفر المفروض عليه من قبل مجلس الأمن". كما أوضح أن واشنطن لا تملك الصلاحيات لاعتقال سليماني في العراق. وتابع: "بإمكان الحكومة العراقية اعتقال قاسم سليماني حسب قرار من مجلس الأمن". ونفى شنكر أي تدخل أمريكي في الشأن العراقي أو اللبناني، قائلًا: "نحن لا نتدخل في شؤون العراق أو لبنان، ولا نقرر من هو رئيس الوزراء المقبل. كما أننا لا نؤسس ميليشيات أو منظمات إرهابية في العراق. إيران هي من تفعل ذلك". أما في شأن إحراق محتجين للقنصلية الإيرانية في النجف؛ فقال شنكر: "لا نؤيد حرق القنصليات، لكن الشعب العراقي يعرف من هو سبب المشكلة التي يواجهها؛ لذا قام بحرق القنصلية". يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاثة عراقيين هم: قيس الخزعلي، وليث الخزعلي، وحسين عزيز اللامي، وجميعهم قادة فصائل ضمن ميليشيا الحشد الشعبي المقرّبة من إيران. ويواصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي تحت المطر، وموجة البرد التي حلت مؤخراً، ورغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة. ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصًا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

واشنطن: "سليماني" في بغداد لاختيار رئيس الوزراء المقبل.. الأمر مرفوض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-07 قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شنكر: إن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني "لديه سجل في انتهاك السيادة العراقية، وهو موجود في بغداد لاختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل، وهذا أمر مرفوض.



ويأتي ذلك فيما يواصل المتظاهرون العراقيون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، مع انضمام المعتصمين في المدن الشمالية، والغربية؛ احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي؛ للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد، والتي شهدت سقوط ما لا يقل عن 350 شخصًا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.



وأكّد شنكر على دعم بلاده للمتظاهرين العراقيين، كما لم يستبعد إدراج أسماء مسؤولين آخرين على قائمة العقوبات الأمريكية، قائلًا: "نحن نجري مراجعة مستمرة" للقائمة.



وشدد المسؤول بالخارجية الأمريكية في مقابلة خاصة مع قناتي "العربية" و"الحدث"، وفق ما نقلته سبوتنيك عربي؛ على أن "سليماني ينتهك حظر السفر المفروض عليه من قبل مجلس الأمن". كما أوضح أن واشنطن لا تملك الصلاحيات لاعتقال سليماني في العراق. وتابع: "بإمكان الحكومة العراقية اعتقال قاسم سليماني حسب قرار من مجلس الأمن".



ونفى شنكر أي تدخل أمريكي في الشأن العراقي أو اللبناني، قائلًا: "نحن لا نتدخل في شؤون العراق أو لبنان، ولا نقرر من هو رئيس الوزراء المقبل. كما أننا لا نؤسس ميليشيات أو منظمات إرهابية في العراق. إيران هي من تفعل ذلك".



أما في شأن إحراق محتجين للقنصلية الإيرانية في النجف؛ فقال شنكر: "لا نؤيد حرق القنصليات، لكن الشعب العراقي يعرف من هو سبب المشكلة التي يواجهها؛ لذا قام بحرق القنصلية".



يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاثة عراقيين هم: قيس الخزعلي، وليث الخزعلي، وحسين عزيز اللامي، وجميعهم قادة فصائل ضمن ميليشيا الحشد الشعبي المقرّبة من إيران.



ويواصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي تحت المطر، وموجة البرد التي حلت مؤخراً، ورغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.



ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصًا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441 02:33 PM

واشنطن: "سليماني" في بغداد لاختيار رئيس الوزراء المقبل.. الأمر مرفوض "شنكر": لا نؤسس ميليشيات أو منظمات إرهابية في العراق إيران هي من تفعل ذلك





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قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شنكر: إن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني "لديه سجل في انتهاك السيادة العراقية، وهو موجود في بغداد لاختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل، وهذا أمر مرفوض.



ويأتي ذلك فيما يواصل المتظاهرون العراقيون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، مع انضمام المعتصمين في المدن الشمالية، والغربية؛ احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي؛ للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد، والتي شهدت سقوط ما لا يقل عن 350 شخصًا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.



وأكّد شنكر على دعم بلاده للمتظاهرين العراقيين، كما لم يستبعد إدراج أسماء مسؤولين آخرين على قائمة العقوبات الأمريكية، قائلًا: "نحن نجري مراجعة مستمرة" للقائمة.



وشدد المسؤول بالخارجية الأمريكية في مقابلة خاصة مع قناتي "العربية" و"الحدث"، وفق ما نقلته سبوتنيك عربي؛ على أن "سليماني ينتهك حظر السفر المفروض عليه من قبل مجلس الأمن". كما أوضح أن واشنطن لا تملك الصلاحيات لاعتقال سليماني في العراق. وتابع: "بإمكان الحكومة العراقية اعتقال قاسم سليماني حسب قرار من مجلس الأمن".



ونفى شنكر أي تدخل أمريكي في الشأن العراقي أو اللبناني، قائلًا: "نحن لا نتدخل في شؤون العراق أو لبنان، ولا نقرر من هو رئيس الوزراء المقبل. كما أننا لا نؤسس ميليشيات أو منظمات إرهابية في العراق. إيران هي من تفعل ذلك".



أما في شأن إحراق محتجين للقنصلية الإيرانية في النجف؛ فقال شنكر: "لا نؤيد حرق القنصليات، لكن الشعب العراقي يعرف من هو سبب المشكلة التي يواجهها؛ لذا قام بحرق القنصلية".



يشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاثة عراقيين هم: قيس الخزعلي، وليث الخزعلي، وحسين عزيز اللامي، وجميعهم قادة فصائل ضمن ميليشيا الحشد الشعبي المقرّبة من إيران.



ويواصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي تحت المطر، وموجة البرد التي حلت مؤخراً، ورغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.



ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصًا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.