النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انخفاض مخزون الخام الأمريكي يدفع بأسعار النفط للارتفاع

مخاوف الحرب التجارية الأمريكية الصينية تكبح المكاسب

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد تقرير أظهر انخفاضًا أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية؛ لكن المخاوف من أن حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد تثير تباطؤًا اقتصاديًّا، كبحت المكاسب.

وبحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 69.85 دولارًا للبرميل، مرتفعة 40 سنتًا أو 0.6% مقارنة مع الإغلاق السابق. ونزل برنت قرابة 1% في الجلسة السابقة.

وبحسب "رويترز"، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتًا أو 0.8% إلى 59.29 دولارًا للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء، أن مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت 5.3 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 24 مايو إلى 474.5 مليون برميل.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

من ناحية أخرى، تظل أسعار الخام مدعومة بتخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون كبار، وكذلك تراجع إمدادات إيران.

وأفادت بيانات ناقلات، ومصدران بقطاع النفط، بأن صادرات الخام الإيرانية انخفضت في مايو إلى أقل من نصف مستويات أبريل عند نحو 400 ألف برميل يوميًّا، بعد أن شددت الولايات المتحدة العقوبات على مصدر الدخل الرئيسي لطهران.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
انخفاض مخزون الخام الأمريكي يدفع بأسعار النفط للارتفاع
سبق

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد تقرير أظهر انخفاضًا أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية؛ لكن المخاوف من أن حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد تثير تباطؤًا اقتصاديًّا، كبحت المكاسب.

وبحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 69.85 دولارًا للبرميل، مرتفعة 40 سنتًا أو 0.6% مقارنة مع الإغلاق السابق. ونزل برنت قرابة 1% في الجلسة السابقة.

وبحسب "رويترز"، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتًا أو 0.8% إلى 59.29 دولارًا للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء، أن مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت 5.3 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 24 مايو إلى 474.5 مليون برميل.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

من ناحية أخرى، تظل أسعار الخام مدعومة بتخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون كبار، وكذلك تراجع إمدادات إيران.

وأفادت بيانات ناقلات، ومصدران بقطاع النفط، بأن صادرات الخام الإيرانية انخفضت في مايو إلى أقل من نصف مستويات أبريل عند نحو 400 ألف برميل يوميًّا، بعد أن شددت الولايات المتحدة العقوبات على مصدر الدخل الرئيسي لطهران.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
11:13 AM

انخفاض مخزون الخام الأمريكي يدفع بأسعار النفط للارتفاع

مخاوف الحرب التجارية الأمريكية الصينية تكبح المكاسب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
900

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد تقرير أظهر انخفاضًا أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية؛ لكن المخاوف من أن حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد تثير تباطؤًا اقتصاديًّا، كبحت المكاسب.

وبحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 69.85 دولارًا للبرميل، مرتفعة 40 سنتًا أو 0.6% مقارنة مع الإغلاق السابق. ونزل برنت قرابة 1% في الجلسة السابقة.

وبحسب "رويترز"، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتًا أو 0.8% إلى 59.29 دولارًا للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء، أن مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت 5.3 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 24 مايو إلى 474.5 مليون برميل.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

من ناحية أخرى، تظل أسعار الخام مدعومة بتخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون كبار، وكذلك تراجع إمدادات إيران.

وأفادت بيانات ناقلات، ومصدران بقطاع النفط، بأن صادرات الخام الإيرانية انخفضت في مايو إلى أقل من نصف مستويات أبريل عند نحو 400 ألف برميل يوميًّا، بعد أن شددت الولايات المتحدة العقوبات على مصدر الدخل الرئيسي لطهران.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,110
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,984
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,211
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,653

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي
دعاة الصحوة وفقيه القرية

دعاة الصحوة وفقيه القرية

جمعان الكرت
رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة