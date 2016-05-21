ترامب مغرداً: لا صحة عن سعي أمريكا للتفاوض مع إيران

قال: اقتصادهم سيستمر في الانهيار وإنه أمر محزن للشعب الإيراني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا صحة عن محاولة الولايات المتحدة للتفاوض مع إيران. مبيناً أن ذلك لا أساس له من الصحة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الإيرانيون سيتصلون بنا عندما سيكونون مستعدين، وحتى ذلك الحين فإن اقتصادهم سيستمر في الانهيار.. إنه أمر محزن للشعب الإيراني.