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ترامب مغرداً: لا صحة عن سعي أمريكا للتفاوض مع إيران

قال: اقتصادهم سيستمر في الانهيار وإنه أمر محزن للشعب الإيراني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا صحة عن محاولة الولايات المتحدة للتفاوض مع إيران. مبيناً أن ذلك لا أساس له من الصحة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الإيرانيون سيتصلون بنا عندما سيكونون مستعدين، وحتى ذلك الحين فإن اقتصادهم سيستمر في الانهيار.. إنه أمر محزن للشعب الإيراني.

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ترامب مغرداً: لا صحة عن سعي أمريكا للتفاوض مع إيران
سبق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا صحة عن محاولة الولايات المتحدة للتفاوض مع إيران. مبيناً أن ذلك لا أساس له من الصحة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الإيرانيون سيتصلون بنا عندما سيكونون مستعدين، وحتى ذلك الحين فإن اقتصادهم سيستمر في الانهيار.. إنه أمر محزن للشعب الإيراني.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
08:55 PM
اخر تعديل
21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
07:31 PM

ترامب مغرداً: لا صحة عن سعي أمريكا للتفاوض مع إيران

قال: اقتصادهم سيستمر في الانهيار وإنه أمر محزن للشعب الإيراني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
16
13,544

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا صحة عن محاولة الولايات المتحدة للتفاوض مع إيران. مبيناً أن ذلك لا أساس له من الصحة.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الإيرانيون سيتصلون بنا عندما سيكونون مستعدين، وحتى ذلك الحين فإن اقتصادهم سيستمر في الانهيار.. إنه أمر محزن للشعب الإيراني.

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