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"مدني حفر الباطن" يحذر من مجاري الأودية والسيول

بعد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المحافظة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني في محافظة حفر الباطن الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

وهطلت، صباح اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة حفر الباطن، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني حفر الباطن" يحذر من مجاري الأودية والسيول
سبق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني في محافظة حفر الباطن الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

وهطلت، صباح اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة حفر الباطن، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
03:50 PM
اخر تعديل
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
04:39 PM

"مدني حفر الباطن" يحذر من مجاري الأودية والسيول

بعد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المحافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حفر الباطن
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني في محافظة حفر الباطن الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

وهطلت، صباح اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة حفر الباطن، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

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