خلال الـ24 ساعة قادمة.. الحصيني يكشف عن حالة ماطرة تبدأ من مساء اليوم

قال: متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من الشرقية

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة خلال الـ24 ساعة قادمة على عدة مناطق بالمملكة، بحيث تكون متفاوتة في غزارتها.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع - إن شاء الله - خلال "24" الساعة القادمة من مساء اليوم الخميس لغدٍ الجمعة؛ أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من الشرقية وجنوب منطقة الرياض والباحة وعسير وجازان ونجران، والربع الخالي ودول الخليج العربي، مع نشاط للرياح مثيرة للأتربة.